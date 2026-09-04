“L’Italia più forte”. I risultati del governo elencati da FdI

AGI - Una brochure di 29 pagine dal titolo "Il governo più stabile, l'Italia più forte. 4 anni di impegno per la nazione". Realizzata da Fratelli d'Italia per la grande festa organizzata a Bari dal partito per celebrare il primo posto raggiunto dal governo Meloni nella classifica di longevità degli esecutivi nella storia della Repubblica, elenca, capitolo per capitolo, i risultati ottenuti da Meloni e dai suoi ministri dal loro insediamento fino a oggi.
I dati sull'occupazione e il sostegno alle famiglie
La prima slide riguarda l'occupazione che viene definita da "record". Si legge: "Oltre 1 milione di occupati in più da quando è in carica il Governo Meloni (24,3 milioni di luglio 2026 rispetto ai 23,2 milioni di novembre 2022) con il tasso di occupazione che tocca il picco storico del 63,2%. Parallelamente, la disoccupazione generale crolla al 5,8% (2 punti in meno rispetto al 7,8% di fine 2022) e quella giovanile (15-24 anni) scende ai minimi storici (18,9% quasi 4,5 punti percentuali in meno rispetto a novembre 2022)".
Viene poi sottolineato come sia aumentata la stabilità dei rapporti di lavoro con "oltre 1,3 milioni di lavoratori a tempo indeterminato in più e 534.000 precari in meno". Allo stesso modo, si legge, non sono mai state registrate "così tante donne al lavoro in Italia: a luglio 2026 il tasso di occupazione delle donne ha toccato il 54,5% a livello nazionale, contro il 51,6% del novembre 2022".
La slide seguente evidenzia come sia cresciuto "il sostegno alle famiglie" con l'incremento dell'indennizzo economico dei congedi parentali, i bonus per le mamme, i congedi straordinari, il bonus nido potenziato, il Piano casa che prevede lo stanziamento di 10 miliardi di euro per oltre 100mila alloggi in 10 anni. Vengono poi ricordati il Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati (20 milioni di euro) e il Fondo per il sostegno del caregiver familiare (1,15 milioni di euro per il 2026).
Tasse, economia e gestione dei conti pubblici
E poi avanti con il capitolo dedicato alle tasse con la riforma dell'Irpef e il taglio del cuneo fiscale: in tutto sono "oltre 21 miliardi immessi direttamente nelle tasche degli italiani", si legge.
Le slide successive sono dedicate al rinnovo dei contratti nella P.A., al calo dello spread fra Btp e Bund tedeschi "a meno di 80 punti base oggi", al taglio degli sprechi, alla tenuta dei conti pubblici, alla ripresa degli investimenti stranieri in Italia.
Immigrazione, sanità, scuola e riforme
Seguono le slide sulla riduzione "dell'80%" degli sbarchi di migranti irregolari in Italia, sull'aumento dei rimpatri, sul Piano Mattei, "nuovo modello di cooperazione con l'Africa", sulla sicurezza, sulla lotta alla criminalità.
E poi il "record di fondi alla Sanità", le misure prese per la tutela delle donne, il "nuovo slancio" dato al patrimonio culturale, l'intelligenza artificiale, il turismo, la sicurezza energetica, la "rivoluzione del merito nella scuola e nell'università" e le riforme "storiche" e le risorse "record" per lo sport.