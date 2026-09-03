È morto Fabio Mussi: addio all'ex ministro del governo Prodi

AGI - Questa notte, all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi.
Ne dà notizia, in un comunicato, la dirigenza di Sinistra Italiana, partito che l'ex ministro aveva guidato dal 2007 al 2009.
Il profilo politico: dal PCI ai governi della Repubblica
"L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs – si ricorda – era nato a Piombino il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del Comitato Centrale del Pci, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008 (Pds, Ds).
Capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo nel 1996 e poi nel 2001 Vicepresidente della Camera dei Deputati. Vicedirettore di Rinascita e poi condirettore de L'Unità. Non aderisce al Pd, e contribuisce alla nascita prima di Sel e poi di Sinistra Italiana".
L'ultimo saluto
Nelle prossime ore la famiglia comunicherà i particolari per poter dare un ultimo saluto al politico.