È morto Fabio Mussi: addio all'ex ministro del governo Prodi
È morto Fabio Mussi: addio all'ex ministro del governo Prodi
Home>Politica

È morto Fabio Mussi: addio all'ex ministro del governo Prodi

Scomparso a 78 anni all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Storico dirigente della sinistra, fu vicepresidente della Camera e ministro dell'Università
Fabio Mussi
Giuseppe Nicoloro / AGF - Fabio Mussi
mussi
di lettura

AGI - Questa notte, all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi.

ADV

Ne dà notizia, in un comunicato, la dirigenza di Sinistra Italiana, partito che l'ex ministro aveva guidato dal 2007 al 2009.

ADV

Il profilo politico: dal PCI ai governi della Repubblica

"L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs – si ricorda – era nato a Piombino il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del Comitato Centrale del Pci, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008 (Pds, Ds).

Capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo nel 1996 e poi nel 2001 Vicepresidente della Camera dei Deputati. Vicedirettore di Rinascita e poi condirettore de L'Unità. Non aderisce al Pd, e contribuisce alla nascita prima di Sel e poi di Sinistra Italiana".

L'ultimo saluto

Nelle prossime ore la famiglia comunicherà i particolari per poter dare un ultimo saluto al politico.

ADV