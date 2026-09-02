Di Battista da Cuba: 'Mi sento meglio, torno in Italia venerdì'

AGI - "Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto": lo ha scritto sui social Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dal 28 agosto per un malore, annunciando che ripartirà per l'Italia venerdì "con un'aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa" con cui aveva stipulato una polizza prima della partenza. "Grazie a tutti per l'affetto che è superiore a quello che mi sarei mai immaginato", ha aggiunto l'ex esponente M5s.
Le parole di Di Battista
"Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali", ha scritto Di Battista. "Da anni ho deciso di 'sfruttare' gli spazi mediatici che ho a disposizione per denunciare l'Olocausto palestinese, che va avanti anche se molti giornali si voltano dall'altra parte", ha aggiunto nel suo post. "Ne approfitto dunque per raccontarvi quello che mi dicono negli ospedali a Cuba, ovvero che molti dei medici e degli infermieri palestinesi uccisi in Palestina negli ultimi tre anni avevano studiato e si erano formati qui".
Di Battista ricoverato da venerdì
L'ex deputato Mo5s è stato ricoverato venerdì, inizialmente nell'ospedale di Santa Clara, dopo giorni di assillante mal di testa e, infine, un malore e la perdita di conoscenza. Successivamente i medici hanno autorizzato il trasferimento a L'Avana.
L'Italia sta garantendo la massima assistenza a Di Battista. L’ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, si è recata sabato presso l’ospedale di Santa Clara per acquisire informazioni sulle sue condizioni di salute e assicurare il necessario raccordo con le autorità e la struttura sanitaria cubana.
Da parlamentare M5s a reporter e documentarista
Di Battista, 48 anni compiuti da poco, è stato deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018, nella prima legislatura in cui i 5 stelle fecero ingresso in Parlamento, guidato dai fondatori del Movimento, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.
Da subito volto noto del Movimento per le battaglie contro la casta, considerato esponente dell'ala cosiddetta 'movimentista', Di Battista sceglie poi di non ricandidarsi, pur restando membro del Movimento 5 Stelle, e contribuisce attivamente alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 2018.
Si allontana dal Movimento in occasione della nascita del governo Draghi, sostenuto anche dai 5 Stelle. Da anni Di Battista si dedica ai reportage giornalistici, collaborando anche con Il Fatto Quotidiano, e realizza inoltre documentari televisivi.