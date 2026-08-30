Di Battista, messaggio da Cuba: 'Ce la metterò tutta per tornare'

AGI – "Ce la metterò tutta per tornare presto". Lo scrive in un post su Instagram, Alessandro Di Battista, ex deputato M5s, ricoverato in seguito a un malore a Cuba dallo scorso venerdì, rispondendo a un messaggio pubblicato sulla sua vicenda da un membro dello staff della comunicazione del Movimento 5 stelle, Ilaria Loquenzi, che gli aveva scritto: "Devi tornare, qua tutti sentono la tua mancanza". L'ex parlamentare pentastellato era in viaggio nell'isola caraibica per realizzare un reportage, 'La polvere del mondo', destinata a essere pubblicata dal Fatto Quotidiano e TvLoft.
Di Battista ha ripreso conoscenza ieri sera, ha risposto ai medici ed è stato così trasferito all'ospedale dell'Avana, 300 chilometri di distanza dal punto di primo soccorso, in un centro sanitario più all'avanguardia.
Di Battista ricoverato da venerdì
Come riporta il Corriere della sera, che cita il post della Loquenzi, Di Battista è stato ricoverato venerdì, inizialmente nell'ospedale di Santa Clara, dopo giorni di assillante mal di testa e, infine, un malore e la perdita di conoscenza. Ieri i medici hanno autorizzato il trasferimento a L'Avana.
Rientro in Italia con aereo sanitario
Intanto il governo italiano è disponibile, se le condizioni del paziente lo consentono, a far rientrare in Italia Di Battista con un aereo sanitario: un aereo sanitario è disponibile per far rientrare in Italia Di Battista. Prima di procedere al trasferimento, è tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la sua salute.