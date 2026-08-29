Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba in gravi condizioni

AGI - L'ex deputato del Movimento 5 stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato a Cuba ed è in gravi condizioni. A quanto riferisce una nota, il Movimento "ha appreso la notizia", anticipata dal Corriere della Sera, ed esprime "grande apprensione".
"La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione", si legge nella nota.
Le parole di Peter Gomez
"Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed e' arrivato in ospedale in gravi condizioni". Lo scrive su X Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it, riportando l'articolo pubblicato sul sito on line del quotidiano.