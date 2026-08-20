Vannacci contro la Boldrini, la definisce 'Cavallo Troia'

AGI - Il generale Roberto Vannacci torna a scagliarsi contro l'onorevole Laura Boldrini sul tema dei migranti.
E lo fa con una nuova pagina del dizionario illustrato generato dall'IA, pubblicato sul suo profilo Instagram e usato per attaccare gli avversari politici sui social.
Il 'dizionario vannacciano'
Qui la Boldrini è stata associata alla definizione del 'Cavallo di Troia': "Persona ritenuta strumento per favorire l'invasione di 'harraga' con l'obbiettivo di modificare gli equilibri sociali e culturali della Nazione", si legge nell'immagine.
Nel 'dizionario vannacciano' sono stati inclusi anche Carlo Calenda (definito con la parola 'Ossessione': "Colui che ha sempre in bocca Vannacci quando parla per essere Rilevante"), Giuseppe Conte (associato all'Inganno: "Quando i Conti non tornano"), Matteo Renzi (secondo Vannacci sinonimo di 'Invidia': "Quando vorresti essere al suo posto per fare l'ago della bilancia...ma resti un ago nel pagliaio"), Elly Schlein (definita 'Incomprensibile': "Si fa fatica a capire quello che dice") e il giornalista Matteo Pucciarelli, a suo dire ideatore dell'omonimo 'Metodo Pucciarelli': "Fenomeno per cui la critica a Vannacci e al suo libro ne aumenta la notorietà, il consenso e il successo".