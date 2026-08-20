Meloni: 'A settembre tavolo per ex Ilva'

AGI - "Un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza intendo dedicare agli abitanti della storica città di Taranto - custode di un patrimonio storico, culturale, artistico di' inestimabile valore - che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita: questi aspetti della loro condizione costituiscono un problema e, insieme, un impegno nazionale". Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Quotidiano di Puglia alla vigilia dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, a Taranto
"La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo manifesta il ruolo che la Città riveste nella Repubblica. L'augurio è che, a partire da questi giochi, Taranto torni ad 'abbracciare il futuro'", continua ancora Mattarella con un riferimento allo slogan scelto per la manifestazione, "Embrace the future".
Meloni: "A settembre tavolo per manifestazione d'interesse"
E sull'ex Ilva interviene la premier Giorgia Meloni. "In parallelo" al lavoro del tavolo a Palazzo Chigi per l'Ex Ilva di Taranto, "che tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le varie manifestazioni di interesse presentate proprio in queste settimane per il futuro assetto dell'impianto", "è mia intenzione convocare, sempre a Palazzo Chigi, uno specifico Tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva", afferma la presidente del Consiglio in una lettera inviata al prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, in seguito ad una richiesta pervenuta a Meloni, tramite Liguori, da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della partecipazione della premier, domani sera, all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo.