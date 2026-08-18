Riforma elettorale e sicurezza. Le sfide nel centrodestra

AGI - Dalla riforma della legge elettorale al nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato a metà luglio dal governo, senza dimenticare le norme sui carburanti, i migranti e l'ex Ilva: sono tante le sfide che si presenteranno alla maggioranza di governo e all'esecutivo a partire da settembre, dopo la pausa estiva.
Nei primi giorni del mese i riflettori saranno certamente puntati sulle commissioni del Senato che esamineranno la legge elettorale. Gli emendamenti devono essere presentati entro il primo settembre. L'esame dell'aula di Palazzo Madama, poi, dovrebbe iniziare il 9 settembre e il voto finale è previsto entro il 15 dello stesso mese. L'obiettivo è di arrivare alla terza lettura alla Camera, e quindi chiudere la questione, entro la fine di settembre.
I nodi della legge elettorale
Il principale nodo ancora da sciogliere, all'interno del centrodestra, riguarda la questione delle preferenze: "Non e' che non vogliamo le preferenze ma e' inutile gridare tanto per gridare. Per esserci, serve che abbiamo i voti e quindi serve un emendamento che sia di mediazione", ha detto ieri il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo all'iniziativa di FdI 'Bar Italia', a Ragalna, nel Catanese. A ogni modo, ha chiarito La Russa, "entro ottobre la risposta" sulla legge elettorale "arriverà: o la chiudiamo o non la chiudiamo, ma una risposta arriverà". Non si esclude che, al fine di evitare sorprese, dopo il voto al Senato non si decida di ricorrere alla fiducia nell'ultimo passaggio a Montecitorio.
Il ddl sicurezza
Alla Camera, infatti, la maggioranza è già andata sotto sulle preferenze ed è opinione diffusa che un altro eventuale voto negativo non potrebbe non avere effetti sulla coalizione di governo. Un altro provvedimento da approvare sarà il nuovo ddl sicurezza, che contiene norme per contrastare quei fenomeni di violenza di gruppo che stanno coinvolgendo sempre più spesso anche i minorenni. Il testo prevede anche che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non potrà più chiedere un risarcimento in sede civile, indipendentemente dalle eventuali responsabilità penali di chi si è difeso da un'aggressione, da un furto o da una rapina.
Gli altri dossier del governo
L'alleggerimento delle tasse, il rafforzamento del potere d'acquisto e una occupazione sempre più stabile sono altri temi che governo e maggioranza dovranno continuare ad affrontare.
La premier Giorgia Meloni, che in questi giorni si sta riposando in Puglia, tra il mare di Polignano e la quiete della Valle d'Itria, insieme con la figlia Ginevra, come ha fatto negli ultimi anni, sarà venerdì prossimo, 21 agosto, a Taranto per l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, appuntamento al quale sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 settembre Meloni sarà poi a Bari per festeggiare il record di longevità del governo, accompagnata da ministri e parlamentari. A fine mese si recherà invece a New York per partecipare all'assemblea generale delle Nazioni Unite.