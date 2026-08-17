Report, continua lo scontro. Centrodestra: 'Chiarire i compensi'

AGI - La vicenda che coinvolge il conduttore di Report Sigfrido Ranucci accende, ancora una volta, lo scontro politico. A innescare il botta e risposta tra la maggioranza e l'opposizione, oggi, è stato un articolo de Il Tempo in cui vengono riportati i compensi dei giornalisti della trasmissione di Rai 3. All'attacco il centrodestra, che chiede "chiarezza" su quelli che vengono definiti gli "stipendi faraonici" dei cronisti. Mentre il centrosinistra mette l'accento sulla "gravità" della pubblicazione dei dati, parlando di "violazione di riservatezza" ai danni della redazione.
"In tre anni i costi per i soli compensi di autori e giornalisti della trasmissione di Sigfrido Ranucci sono lievitati in modo vertiginoso, passando dai 2,2 milioni della stagione 2022-2023 agli oltre 2,9 milioni previsti per il 2024-2025. Una crescita esponenziale che si traduce in stipendi letteralmente faraonici per i collaboratori di punta", sottolinea da Fratelli d'Italia, Francesco Filini. Che annuncia "un'interrogazione in Commissione di Vigilanza", per quella che definisce "Reportopoli". Ed è stata già presentata, dal senatore di FdI Matteo Gelmetti, un'interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. La richiesta è sempre la stessa: "chiarezza" sui compensi dei giornalisti e le spese di 'Report'. "Pretendiamo ancora una volta chiarezza e una posizione netta da parte della Rai", rimarca la vicecapogruppo meloniana alla Camera Augusta Montaruli, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai.
#Reportopoli Ecco quanto ci costa #Report: stipendi faraonici e spese incredibili della trasmissione di #Ranucci - Esclusivo https://t.co/uGIY9ZaiPw #rai #17agosto #iltempoquotidiano pic.twitter.com/LYeyM9qzCS— IL TEMPO (@tempoweb) August 17, 2026
Le dieci domande di Forza Italia su Report
A porre "dieci domande" a Ranucci è, invece, Forza Italia. Il partito 'azzurro' chiede al giornalista di dare conto del suo rapporto con Valter Lavitola e, sul piano più squisitamente politico, annota: "Nella scorsa stagione, 14 puntate di Report su 23 contenevano servizi e inchieste che riguardavano direttamente il governo o partiti di centrodestra, mentre al centrosinistra il programma ha dedicato solo tre puntate". Poi un'altra domanda: "È una coincidenza che nulla ha a che fare col progetto di Lavitola di renderla candidato premier del 'campo largo'?" A rilanciare le dieci domande di FI è Maurizio Gasparri, componente del partito in Vigilanza Rai. "Non si può sentire Sigfrido Ranucci che si rivolge al comitato etico Rai perché sono stati divulgati i costi enormi di Report. Ranucci ha ormai una reputazione zero, chieda scusa invece di blaterare", è l'affondo di Gasparri.
La replica del M5s e delle opposizioni
Dall'opposizione è la presidente della commissione Vigilanza, Barbara Floridia del M5s, a ribaltare la prospettiva del centrodestra. "La pubblicazione dei costi di Report e' un atto grave", spiega. "E' un caso che proprio a partire dall'articolo di oggi sia scattata la batteria di Fratelli d'Italia che ha colto la palla al balzo per attaccare strumentalmente Report", è l'interrogativo di Floridia. "I Fratelli d'Italia facciano interrogazioni sui compensi veramente faraonici riservati ai loro protetti che in Rai fanno il pieno di denaro e il vuoto di ascolti", rincarano la dose i Cinque Stelle in Vigilanza Rai.
Le altre reazioni sul caso Ranucci
"L'azienda apra immediatamente un audit per accertare chi conosceva quei dati, chi li ha sottratti e chi li ha consegnati all'esterno. Oppure gli audit in Rai servono soltanto per intimidire e colpire i giornalisti sgraditi al governo?", insiste Angelo Bonelli, di Avs. "Ranucci e' la vittima di questo attentato e merita la solidarieta'. Ha fatto errori di frequentazione: con un personaggio come Lavitola non bisognerebbe prendere neanche un caffe'", riflette il senatore del Pd Walter Verini, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, sottolineando, però, che "Report e' un fiore all'occhiello dell'informazione del servizio pubblico" e che "sarebbe inaccettabile che la politica decidesse di cacciare Ranucci per colpire una trasmissione che dà fastidio". "Solidarieta' al direttore Capezzone e ai colleghi del Tempo per le querele dei giornalisti di Report", arriva dal capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami, dopo un comunicato in cui gli inviati del programma fanno sapere di essere passati alle carte bollate nei confronti del quotidiano romano.