Manovra, Meloni: Meno tasse e più lavoro.Ne parleremo a settembre

AGI - In un'ampia intervista rilasciata al settimanale Chi, la premier Giorgia Meloni fissa le linee guida dell'agenda politica in vista della ripresa autunnale. Dalla manovra economica, incentrata su fisco e lavoro, fino al riposo estivo con la figlia Ginevra e alle valutazioni sul quadro politico attuale, il Presidente del Consiglio traccia il bilancio dell'attività dell'esecutivo rivendicando il lavoro svolto: "Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata".
Il programma politico e la manovra di settembre
L'obiettivo prioritario per il rientro dalle vacanze estive è "fare ancora meglio sulle priorità" dell'esecutivo, escludendo fermamente ogni ipotesi di rimpasto di governo: "Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile".
Meloni difende le decisioni già adottate: "Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata", afferma, rivendicando gli interventi adottati sul fronte economico e sociale per calmierare il costo del carburante, favorire e stabilizzare l'occupazione, contrastare la desertificazione dei centri urbani e sostenere un approccio più equilibrato e meno ideologico anche su questioni ambientali e climatiche.
Le vacanze e la ricerca di normalità
In pausa sull'isola de La Maddalena, in Sardegna, la premier proseguirà poi le ferie in altre località italiane mantenute riservate per tutelare la propria privacy e godersi il tempo con la figlia Ginevra. Nella sua valigia non mancano pochi ma essenziali oggetti: un romanzo per staccare dalla continua lettura dei documenti ufficiali, un mazzo di carte da burraco e la voglia di vivere giornate a ritmo lento, senza la tirannia dell'orologio. Una ricerca di normalità non sempre facile, come ammette la stessa Meloni: "Cercare di riposare qualche giorno con i giornalisti davanti alla porta e i fotografi arrampicati sugli alberi non è facilissimo. Ma questo è l’unico momento in cui posso essere soltanto una mamma, e cerco di difenderlo come posso".
La protezione della figlia
Sul fronte familiare, Meloni spiega di limitare le apparizioni pubbliche della figlia Ginevra per non farle saltare giorni di scuola, per poi allargare la riflessione alle sfide che attendono le giovani generazioni. A preoccupare la premier sono soprattutto le insidie dei nuovi contesti tecnologici e l'avvento dell'intelligenza artificiale, che rischiano di ridurre le opportunità lavorative e rendere sempre più sottile la linea tra finzione e realtà.
Ma il timore più grande riguarda il pensiero critico: "Mi preoccupa che i ragazzi smettano di pensare, di darsi delle risposte e si limitino a fare domande a una macchina", osserva Meloni, evidenziando come la società e i genitori non siano ancora del tutto attrezzati per gestire un impatto culturale di questa portata
Il capitolo Vannacci
L'intervista si chiude con un affondo sul generale Roberto Vannacci, leader del neonato movimento Futuro Nazionale (che ha recentemente dichiarato circa 140 mila iscritti e pubblicato il proprio manifesto politico). Il Presidente del Consiglio liquida l'iniziativa definendola senza mezzi termini "un'operazione costruita per favorire la sinistra".