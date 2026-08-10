Meloni e Frederiksen, no a immigrazione incontrollata ma rigore

AGI - "Siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, sia nelle nostre Nazioni sia in Europa".
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno postato una loro foto su Instagram con una dichiarazione congiunta. "Siamo unite nel nostro desiderio di proteggere i nostri Paesi e l'Europa", hanno ribadito in un altro passaggio del messaggio. Le due premier, che attualmente sono le uniche donne in Europa a guidare i loro rispettivi Paesi, hanno rimarcato di voler "condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere", come ha scritto poi Meloni stessa anche su Facebook. "Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione", ha ammesso la premier italiana, riferendosi alla diversa estrazione politica della collega danese, con cui "certamente non siamo d'accordo su tutto. Ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa".
Meloni: "Ci aspettiamo rispetto da chi arriva in Europa"
Meloni ha poi aggiunto: "Bisogna realizzare centri di rimpatrio in Paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Ci stiamo lavorando con impegno. Ma questo non basta. Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei. Ciò vale per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre Nazioni e in tutta Europa. Entrambe siamo orgogliose del patrimonio culturale cristiano dell'Europa e vogliamo proteggerlo. Ci aspettiamo che chi arriva nei nostri Paesi e sceglie di fare dell'Europa la propria casa, rispetti i nostri valori e non cerchi di imporci modelli di vita che non condividiamo. Riteniamo che questa sia la strada giusta per proteggere l'Europa e i nostri valori comuni. E crediamo che milioni di europei condividano questa convinzione".
Le due premier hanno sottolineato che "non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Nessuno può negare gli impatti negativi dell'immigrazione illegale sulle nostre società: aumento dei tassi di criminalità, crescente pressione sui servizi pubblici ed erosione della fiducia dei cittadini", per poi sottolineare che "è particolarmente grave quando migranti illegali, privi del diritto di rimanere nelle nostre Nazioni, commettono crimini violenti, trafficano droga o si rendono responsabili di violenze sessuali". I cittadini europei, hanno sostenuto, "si aspettano azioni concrete dai propri rappresentanti politici. Per troppo tempo, soprattutto le persone comuni hanno pagato un prezzo troppo alto a causa di un'immigrazione incontrollata. È nostro dovere continuare a impegnarci con determinazione per offrire risposte concrete ai cittadini, specialmente i più esposti, e garantire maggiore sicurezza e tutela per le nostre comunità".
La soluzione contro l'immigrazione clandestina
Per gestire l'immigrazione clandestina "bisogna realizzare centri di rimpatrio in Paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Ci stiamo lavorando con impegno" hanno fatto sapere le due premier. "Ma questo non basta. Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei. Ciò vale per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre Nazioni e in tutta Europa. Infine, Meloni e Frederiksen hanno concluso il post su Instagram con queste parole: "Riteniamo che questa sia la strada giusta per proteggere l'Europa e i nostri valori comuni. E crediamo che milioni di europei condividano questa convinzione."