Vannacci: 'Accordi con Futuro nazionale a ridosso delle elezioni'

AGI - Roberto Vannacci parla dal palco del Caffè della Versiliana, a Marina di Pietrasanta: "Io per ora porto avanti le istanze di Futuro nazionale. Gli accordi si fanno a ridosso delle elezioni, non mi sembra di esserci arrivati. Quindi quando si arriverà a ridosso delle elezioni discuteremo di questo. Noi intanto andiamo avanti e se do retta ai sondaggi fatti da questo canale televisivo, direi che stiamo andando avanti come dei treni".
"Al momento - ha aggiunto il generale - nessuno mi ha contattato per fare delle alleanze o per porre delle condizioni. Io sono l'unico che ha detto che non ne ha parlato e qualcun altro dall'altra parte ha eretto muri, quindi non sono io quello che decide o meno se partecipare. Sono altri che probabilmente, avendo paura di Futuro nazionale, cercano di settare delle condizioni diverse da quella che è la realtà".
La sfida nelle grandi città
"Correremo in tutte le grandi città, Milano, Bologna, Roma e Napoli. Ci presenteremo come Futuro nazionale - ha ribadito il leader di Fn -.. Le alleanze le faremo eventualmente prima delle elezioni. A Milano abbiamo individuato il candidato sindaco, il generale di corpo d'armata dei carabinieri, uomo delle istituzioni, si chiama Carmelo Burgio. Con lui - ha concluso - Milano potrà tornare a essere la città della madonnina e non quella dei maranza". Il 18 agosto alle ore 17 ci sarà la prima conferenza stampa di Burgio in Galleria San Babila. "Una candidatura molto forte, un programma molto chiaro, liste elettorali aperte e qualificate: partiamo dal 15%, andremo al ballottaggio con la sinistra e puntiamo a governare Milano, dove tutto ha avuto politicamente inizio: Futurismo, Fascismo, Craxi, Bossi, Berlusconi", si legge in una nota
I progetti europei di Fn
"Più che uscire dall'Europa - ha poi spiegato Vannacci commentando i sondaggi di AfD nel land sassone dove a settembre si terranno le elezioni regionali. - è possibile modificare i trattati in Europa. Con AfD al 41 per cento e in Francia, dove mi auguro che verrà eletta Marine Le Pen, non siamo tanto lontani dalla maggioranza. Questa Europa è come le sabbie mobili. Ci sta ingoiando a poco a poco. Non parlo di uscire dall'Europa ma di cambiare il patto di stabilità e il concetto di sovranità degli Stati".
"Ho visto che nella regione di Sassonia-Anhalt AfD sta andando alla grande. I sondaggi li danno sopra al 41%. Io mi auguro che Futuro Nazionale segua le orme di AfD. Perché ha il 41%, quindi vorrebbe dire che Futuro Nazionale sta andando proprio bene. Sicuramente abbiamo molti lati in comune con AfD perché siamo nello stesso gruppo nell'Unione Europea, siamo nel gruppo di Europa delle Nazioni Sovrane, quindi condividiamo una visione dell'Europa e delle nazioni sovrane. Poi ogni partito ha le sue peculiarità che sono specifiche anche della nazione dalla quale proviene", ha concluso Vannacci.