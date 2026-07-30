Supermedia: FdI sotto il 27%. Fn tallona il centrodestra

AGI - L'ultima 'Supermedia' prima della pausa estiva presenta dati piuttosto solidi, grazie a un colpo di coda nella pubblicazione delle rilevazioni, che confermano come FdI sia sceso sotto il 27%, praticamente per la prima volta dopo l'avvio della legislatura.
Si conferma anche la crescita di Fn, ormai nettamente davanti non solo alla Lega ma anche ad Avs, e anche un calo del centrodestra perfettamente speculare, peraltro, alla crescita (0,6%) del partito di Vannacci. Quanto al resto, tutte le forze politiche si presentano stabili.
La Supermedia liste:
- FDI 26,7 (-0,3)
- PD 21,2 (-0,1)
- M5S 13,0 (+0,2)
- Forza Italia 8,0 (-0,1)
- Futuro Nazionale 7,1 (+0,6)
- Verdi/Sinistra 6,4 (-0,1)
- Lega 5,9 (=)
- Azione 3,1 (=)
- Italia Viva 2,3 (-0,1)
- +Europa 1,4 (+0,1)
- Noi Moderati 1,0 (-0,2)
La Supermedia Coalizioni 2022:
- Centrodestra 41,6 (-0,6)
- Centrosinistra 29,0 (-0,1)
- M5S 13,0 (+0,2) Terzo Polo 6,6 (-0,5)
- Altri 9,8 (+1,0)
La Supermedia coalizioni 2026:
- Campo largo 44,3 (=)
- Centrodestra 41,6 (-0,6)
- Futuro Nazionale 7,1 (+0,6)
- Centro 4,3 (-0,5)
- Altri 2,7 (+0,5)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (16 luglio 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 16 al 29 luglio, è stata effettuata il giorno 30 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 29 luglio), EMG (24 luglio), Ipsos (25 luglio), SWG (20 e 27 luglio) e Youtrend (24 luglio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.