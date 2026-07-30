Supermedia: FdI sotto il 27%. Fn tallona il centrodestra
Supermedia: FdI sotto il 27%. Futuro Nazionale tallona il centrodestra
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Supermedia: FdI sotto il 27%. Futuro Nazionale tallona il centrodestra

E' la prima volta che FdI raggiunge questo calo dall'inizio della legislatura
AGI/Youtrend
Meloni all'assemblea di Confindustria 2026 a Roma
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AGI - L'ultima 'Supermedia' prima della pausa estiva presenta dati piuttosto solidi, grazie a un colpo di coda nella pubblicazione delle rilevazioni, che confermano come FdI sia sceso sotto il 27%, praticamente per la prima volta dopo l'avvio della legislatura.

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Si conferma anche la crescita di Fn, ormai nettamente davanti non solo alla Lega ma anche ad Avs, e anche un calo del centrodestra perfettamente speculare, peraltro, alla crescita (0,6%) del partito di Vannacci. Quanto al resto, tutte le forze politiche si presentano stabili.

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La Supermedia liste:

  • FDI 26,7 (-0,3)
  • PD 21,2 (-0,1)
  • M5S 13,0 (+0,2)
  • Forza Italia 8,0 (-0,1)
  • Futuro Nazionale 7,1 (+0,6)
  • Verdi/Sinistra 6,4 (-0,1)
  • Lega 5,9 (=)
  • Azione 3,1 (=)
  • Italia Viva 2,3 (-0,1)
  • +Europa 1,4 (+0,1)
  • Noi Moderati 1,0 (-0,2)

La Supermedia Coalizioni 2022:

  • Centrodestra 41,6 (-0,6)
  • Centrosinistra 29,0 (-0,1)
  • M5S 13,0 (+0,2) Terzo Polo 6,6 (-0,5)
  • Altri 9,8 (+1,0)

La Supermedia coalizioni 2026:

  • Campo largo 44,3 (=)
  • Centrodestra 41,6 (-0,6)
  • Futuro Nazionale 7,1 (+0,6)
  • Centro 4,3 (-0,5)
  • Altri 2,7 (+0,5)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (16 luglio 2026).

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 16 al 29 luglio, è stata effettuata il giorno 30 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 29 luglio), EMG (24 luglio), Ipsos (25 luglio), SWG (20 e 27 luglio) e Youtrend (24 luglio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

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