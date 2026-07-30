Delmastro, slitta voto alla Camera sull'uso delle chat

AGI - La discussione e il voto sulla richiesta di autorizzazione dell'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla Giustizia di FdI, Andrea Delmastro, con Mauro Caroccia in Aula della Camera, prevista per oggi, è rinviata. La questione torna all'attenzione della Giunta per le autorizzazioni della Camera, il cui Ufficio di presidenza è fissato alle 10,10. Lo si apprende durante la riunione della conferenza dei capigruppo.
Il motivo dello slittamento
Lo slittamento dell'esame da parte dell'Aula della Camera della richiesta sull'uso delle chat di Delmastro e il ritorno in Giunta è conseguente, viene spiegato al termine della capigruppo, alla lettera pervenuta questa mattina dal Procuratore Lo Voi. Per questo motivo, si affidano alla Giunta autorizzazioni le iniziative di competenza, all'esito delle quali sara' ricalendarizzata la discussione in Aula.
"Il presidente della Camera ha spiegato di aver ricevuto un'ora prima della riunione della conferenza dei capigruppo la lettera del procuratore di Roma Lo Voi. Eravamo pronti a votare oggi" in Aula sulla richiesta di utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro, il rinvio in Giunta "è una procedura anomala, non è possibile riaprire l'istruttoria solo perché la Procura pensa di mandare ulteriori documenti". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Enrico Costa, che mette in guardia: in questo modo "apriamo un precedente: un'ora prima della votazione si manda un documento e si blocca l'Aula".
Udp Giunta riprende dopo Aula, si valuta la visione della chat
"L'Ufficio di presidenza della Giunta per le autorizzazioni è stato sospeso e riprenderà dopo la fine dell'Aula sul proseguo dei lavori e per decidere, tra le altre cose, se i membri della Giunta potranno accedere alle chat inviate dalla Procura". Lo rende noto il presidente della Giunta per le Autorizzazioni della Camera Devis Dori.