No ministero a taglio di 6 giorni di pena. Alemanno: persecuzione

AGI - Gianni Alemanno, uscito dal carcere di Rebibbia lo scorso 24 giugno dopo aver scontato un anno e 10 mesi di reclusione per traffico di influenze illecite, grida allo scandalo: "Oggi i Carabinieri della stazione di Monte Mario mi hanno notificato un incredibile provvedimento: il ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha ridotto di 6 (sei) giorni la durata della mia pena per effetto delle condizioni inumane in cui sono stato detenuto. Questa ordinanza di riduzione della pena era già stata impugnata dal DAP (caso rarissimo se non unico) ma questa impugnazione era stata già rigettata dal Tribunale di sorveglianza il 10 giugno scorso. Adesso è la volta del Ministero di ricorrere addirittura in Cassazione per tentare ancora una volta di rimandarmi in carcere per scontare ulteriori 6 giorni".
Il sovraffollamento delle carceri
Per l'ex sindaco di Roma, "di fronte all'evidente sproporzione di questi interventi (e dei relativi costi), rispetto all'oggetto concreto del contenzioso (ripeto, 6 giorni di detenzione), divengono inevitabili alcune domande. La prima è sulla mancata percezione del Ministero della situazione di sovraffollamento delle carceri, che genera questi provvedimenti di taglio pene da parte dei Tribunali di Sorveglianza. La seconda è sul significato personale di un tale accanimento. Dà fastidio la mia battaglia da destra per ottenere delle carceri meno folli e più funzionali alla riduzione della recidiva al crimine? Si vuole dare una punizione esemplare a chi nella condizione di detenuto ha denunciato questo problema? Al Ministero della Giustizia non hanno niente di meglio da fare? Per rispondere a queste domande non posso non rinnovare la richiesta formale di un colloquio con il Ministro Nordio per illustrargli la situazione reale delle carceri italiane di cui evidentemente a lui non viene reso conto. Questo dal punto di vista politico, mentre dal punto di vista giudiziario sarà la Cassazione a spazzare via questo assurdo e infondato ricorso".
Il legale, "situazione inconcepibile"
"Da difensore - ha commentato Edoardo Albertario, legale di Alemanno - ritengo inconcepibile quanto venuto a mia conoscenza stamattina. Attendiamo di leggere le motivazioni di questo ennesimo ricorso su una questione oramai totalmente definita dal punto di vista giuridico. Non possiamo far altro che ritenere, a questo punto, che si tratti di una presa di posizione che nulla ha a che fare con l'oggetto della riduzione di pena ottenuta da Alemanno mesi fa, ossia il sovraffollamento carcerario. Al di sotto dei 3 metri quadri pro capite per detenuto si è nell'ambito della detenzione inumana e degradante e pertanto spetta al detenuto stesso una riduzione di pena. Non siamo noi a dirlo, bensì la magistratura in maniera unanime che prende le mosse dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo".
La nota del ministero della Giustizia
Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non era al corrente della proposizione del ricorso in Cassazione su sollecitazione del Dicastero contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza nei confronti del dottor Gianni Alemanno. Lo fa sapere lo stesso dicastero di via Arenula che, in una nota, riferisce anche che nel comunicare l'avvio di un'indagine interna – con accertamento delle relative responsabilità – in quello che appare un disguido burocratico nell’ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Ministro provvederà alla revoca immediata dello stesso ricorso e "invita il dottor Alemanno a un colloquio al Ministero, quando egli lo vorrà. Con l'occasione si comunica che già da giorni il Gabinetto del Ministro ha avviato un'istruttoria per la verifica del sistema di calcolo degli spazi dei detenuti nelle celle, suggerita dallo stesso Alemanno, il quale ha dimostrato un molto condivisibile interesse per la situazione delle carceri italiane".