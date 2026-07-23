Supermedia: calo di FdI, Campo largo avanti
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Supermedia: calo di FdI, Campo largo avanti

In testa ai sondaggi resta Fratelli d'Italia, al 26,3 con un calo del 1,4%. Seguono Pd al 21,0 (-0,5), M5S 12,9 (-0,1), Forza Italia 8,0 (+0,2) e Futuro Nazionale 6,8 (+0,6)
AGI/Youtrend
Mandel NGAN / POOL / AFP
Mandel NGAN / POOL / AFP - Giorgia Meloni al G7 di Evian
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AGI - A causa delle poche rilevazioni per l'arrivo dell'estate quella di oggi è una 'Supermedia' molto meno 'solida' del consueto, poichè si basa sulle rilevazioni provenienti solo da tre istituti. Le variazioni registrate, a cominciare dal forte calo di FdI (-1,4%) vanno quindi interpretate con grande cautela.

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Questa, nel dettaglio.

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La Supermedia liste:

  • FDI 26,3 (-1,4)
  • PD 21,0 (-0,5)
  • M5S 12,9 (-0,1)
  • Forza Italia 8,0 (+0,2)
  • Futuro Nazionale 6,8 (+0,6)
  • Verdi/Sinistra 6,2 (-0,3)
  • Lega 6,2 (+0,4)
  • Azione 3,1 (+0,1)
  • Italia Viva 2,5 (+0,2)
  • +Europa 1,3 (=)
  • Noi Moderati 1,3 (+0,3)

La Supermedia Coalizioni 2022:

  • Centrodestra 41,8 (-0,5)
  • Centrosinistra 28,5 (-0,9)
  • M5S 12,9 (-0,1)
  • Terzo Polo 7,3 (+0,8)
  • Altri 9,5 (+0,7)

La Supermedia Coalizioni 2026:

  • Campo largo 44,0 (-0,7)
  • Centrodestra 41,8 (-0,5)
  • Futuro Nazionale 6,8 (+0,6)
  • Centro 4,7 (+0,5)
  • Altri 2,7 (+0,1)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (9 luglio 2026).

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 9 al 22 luglio, è stata effettuata il giorno 23 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 17 luglio), Piepoli (17 luglio) e SWG (13 e 20 luglio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it. (AGI) Red/Bal

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