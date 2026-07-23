Mattarella compie 85 anni, il tributo della politica

AGI - Autorevole, solido, saldo, equilibrato. Ma anche incrollabile e imprescindibile. E su tutti: punto di riferimento. La politica rende omaggio al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno del suo 85esimo compleanno. Una giornata che il Capo dello Stato ha trascorso con i suoi famigliari, con i quali è stato a pranzo al Quirinale.
Mattarella domani a Palermo
Domani, poi, Mattarella andrà nella sua Palermo, a visitare Castello Utveggio, riaperto al pubblico lo scorso dicembre dopo il lavoro di restauro che ha interessato il complesso architettonico di stile neogotico siciliano o tardo-liberty, edificato tra il 1928 e il 1933 sul primo pizzo del promontorio di Monte Pellegrino. Tra i primi ad augurare buon compleanno al Presidente sono state le alte cariche dello Stato.
Gli auguri dei presidenti della Camera e del Senato
"Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sentiti auguri di buon compleanno. Al Presidente va la gratitudine per il costante impegno e l’alto servizio reso al Paese, come autorevole custode dei valori della Repubblica", scrive in una nota il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
"Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. Nel suo alto magistero di garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle Istituzioni, il Presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione", sottolinea Ignazio La Russa ringraziando il Capo dello Stato anche a nome del Senato.
La telefonata di Meloni
La presidente del Consiglio preferisce chiamare direttamente e, in una telefonata, porge a Mattarella "i più sinceri auguri a titolo personale e a nome dell'intero Governo". Nel corso del colloquio, Meloni ha espresso al Capo dello Stato "profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della Nazione", spiegano da Palazzo Chigi.
Le parole dei leader politici
"Equilibrio, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni", sono le caratteristiche del servizio che il Presidente Mattarella svolge al servizio del Paese, per il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.
"Una guida al servizio dell’Italia, delle istituzioni e di tutti i cittadini", per il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani. "Posso esprimere a nome di tanti, spero di tutti, gli auguri e il ringraziamento per quello che ha fatto, per quello che fa e per quello che farà", dice il vicepremier Matteo Salvini a margine di un convegno a Roma.
Per il ministro Roberto Calderoli, Mattarella rappresenta "un modello istituzionale per ogni amministratore o politico che voglia impegnarsi per il proprio Paese".
Ed è "un ancoraggio ai valori della Costituzione e dell’Europeismo", per Riccardo Magi di Più Europa. Elly Schlein si sofferma sulle "parole e gli atti" di Mattarella, "un riferimento per tutti. E l’affetto del popolo italiano nei suoi confronti ne è la testimonianza più chiara ed evidente. Non saremo mai sufficientemente grati per il suo servizio alla Repubblica e alla sua dignità internazionale", chiosa la segretaria dem.
"Auguri di buon compleanno al Presidente Mattarella da tutta la comunità del M5S", è il messaggio di Giuseppe Conte: "Siamo profondamente grati al Capo dello Stato per il servizio che svolge per il Paese, per essere un riferimento e una garanzia per tutti noi". Di "punto di riferimento insostituibile e prezioso a presidio dei valori costituzionali" parla anche Angelo Bonelli: "L'Italia si riconosce nel Presidente Mattarella per la sua azione che unisce gli italiani in difesa della memoria storica e delle istituzioni", aggiunge il leader rossoverde.