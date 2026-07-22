Delmastro, no Giunta alla richiesta dei pm di acquisire chat

AGI - La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il centrodestra ha votato a favore della proposta del relatore del testo, l'azzurro Pietro Pittalis, negando l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza. Il centrosinistra ha votato contro. "La relazione ha messo in luce le criticità della richiesta della procura di Roma relative alla genericità dell'oggetto, all'assenza di delimitazione temporale e alla mancata dimostrazione dell'impraticabilità di mezzi meno invasivi", dice Pittalis all'AGI.
Dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere, il dossier arriverà in Aula alla Camera giovedì 30 luglio. È quanto è stato deciso alla riunione dei capigruppo di oggi a Montecitorio.
Le proteste del Movimento 5 stelle
"È incredibile. Hanno messo lo scudo. Lo scudo per proteggere i cittadini contro il crollo degli stipendi, contro il caro vita, contro il carburante alle stelle. Ma figuriamoci. Poco fa il Parlamento in giunta per le autorizzazioni a procedere ha scudato Delmastro di Fratelli d'Italia. Vi ricordate Delmastro? È quello della Bisteccheria". Lo dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in un video sui social.
Delmastro, prosegue "quello che aveva istituto una società per fare affari con i familiari del prestanome del clan Senese. La Procura di Roma per proseguire nelle indagini voleva acquisire le chat di Delmastro e del prestanome del clan Senese. Eppure il centrodestra di Meloni ha detto 'no'. E loro blaterano di legalita' e di trasparenza. Cosa hanno da nascondere? È possibile che arrivino fino al punto di ostacolare le indagini della Procura quando c'è di mezzo un clan mafioso? Ci facciano almeno una cortesia, la smettano di parlare di legalità, di trasparenza, la smettano di dire che la loro azione politica si ispira alle idee e al pensiero di Borsellino. Dopo il salvataggio di Santanchè, avete perso un'altra volta la faccia. Vi aspettiamo in Aula su questa vergognosa decisione. Vi daremo battaglia. Fuori le chat", conclude.