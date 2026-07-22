Mario Calabresi e l'ipotesi di candidarsi come sindaco di Milano
Mario Calabresi: "Candidarmi come sindaco di Milano? Ci penso, vorrei fare mia parte"
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Mario Calabresi: "Candidarmi come sindaco di Milano? Ci penso, vorrei fare mia parte"

Il giornalista lo ha annunciato durante un dibattito organizzato dal Pd alla Festa dell'Unità
Mario Calabresi
Alessandro Bremec / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Mario Calabresi
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AGI - "Candidarmi? Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo. Detto questo, c'è un percorso che non è delineato, sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie e tutto questo lo capiremo dopo l'estate. Io sono in rispettosa attesa di capire cosa verrà deciso, che tipo di percorso verrà deciso e se ci sarà la possibilità". Lo ha detto Mario Calabresi nel corso di un dibattito organizzato dal Pd sud est milanese nell'ambito della Festa dell'Unità, rispondendo a una domanda sulle Comunali di Milano. Il nome di Calabresi gira da tempo come uno dei papabili.

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