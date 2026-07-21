Nordio: 'Per gli agenti di Bologna nessuna immunità da scudo penale'

AGI - "L'espressione 'scudo penale' è assolutamente impropria perché lascia intendere una sorta di immunità, che in realtà non esiste. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine dell'evento di intitolazione dell'aula magna della scuola di formazione Giovanni Falcone a Nicolò Amato a Roma.
"La riforma è molto semplice ha spiegato il Guardasigilli elimina l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati per chi agisce in presenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa, l'uso legittimo delle armi, l'adempimento di un dovere o l'esercizio di un diritto. Finora, infatti, l'iscrizione era obbligatoria anche solo per consentire alla persona di partecipare alle indagini tramite un proprio consulente, ma si convertiva di fatto in una condanna anticipata".
Nordio: "Nessuna immunità"
Il ministro ha tenuto a precisare che la misura non riguarda solo le forze dell'ordine: "Auspico che finiscano le incomprensioni: questa norma riguarda anche i medici. Anzi, dal mio punto di vista, è ancora più importante nei casi di presunta malpractice. Fino a ieri il medico poteva nominare propri consulenti nelle perizie solo se iscritto nel registro degli indagati, con una macchia ingiusta sul proprio onore e sulla propria professione. Ora potrà farlo senza essere iscritto. Non c'è' alcuna immunità ha concluso Nordio ma solo il superamento di un automatismo lesivo".