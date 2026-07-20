In video con IA, Vannacci-imperatore ordina la morte di avversari

AGI - "Vannacci che ordina la mia morte e di altri 'nemici' politici. Questo è il contenuto di un video realizzato con l'AI nello scenario dell'antica Roma e condiviso dal cosiddetto 'generale', con la g molto minuscola". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, commenta il video generato dall'intelligenza artificiale apparso sui canali social del generale. Uno scenario che richiama il Colosseo nell'antica Roma, con il fondatore di Futuro Nazionale nella veste di legionario, con accanto Giorgia Meloni nelle vesti di imperatrice e Ignazio La Russa in quelle di un console.
Al centro dell'arena, legati, ci sono Elly Schlein, Romano Prodi, Laura Boldrini e, appunto Giuseppe Conte. Appare Giuseppe Barboni, l'imprenditore noto per l'aggressione a un immigrato a San Benedetto del Tronto. Si alza in piedi Vannacci: "Con la falce e il martello che non hanno mai usato", dice e con il pollice verso ordina l'esecuzione. Il video si chiude con un primo piano dei volti degli spettatori tra i quali si distinguono Mario Draghi e Roberto Speranza.
"Un messaggio che incita alla violenza e rischia di incitare i più fanatici", sottolinea Giuseppe Conte: "Anni di servizio nelle istituzioni, nell'esercito, e questo è il suo senso dell'onore, la sua sensibilità istituzionale. Questa è la campagna elettorale che ci aspetta? Proprio oggi Vannacci si è dichiarato disponibile a fare un accordo scritto con Meloni. E' con questi qui che Meloni, La Russa (anche loro evocati nel video), Tajani e Salvini faranno un accordo? Meloni anche in questo caso 'non condanni e non condividi? Ci dobbiamo preparare al ritorno della mitologia della violenza, alla rigida gerarchia sociale, come nell'esercito?In Italia ci siamo già passati. Se pensate di intimorirci, sappiate che non ci fate paura", aggiunge il leader M5s.