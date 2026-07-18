Bonaccini: 'La sicurezza torni ad essere una sua priorità'

AGI - Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico ed europarlamentare, non ha dubbi: "La sinistra ha colpevolmente lasciato il tema della sicurezza urbana alla destra per troppi anni". Per l'ex governatore dell'Emilia-Romagna, ospite di Ombre Festival, la rassegna in corso a Viterbo fino al primo agosto, la sicurezza "non dovrebbe essere né di destra né di sinistra", ma rappresentare una priorità per il programma del centrosinistra.
Rafforzare sicurezza e prevenzione
Bonaccini ha inoltre sostenuto la necessità di rafforzare gli organici e gli stipendi delle forze dell'ordine, affiancando alla repressione strumenti di prevenzione e integrazione, e ha chiesto una gestione più efficace dei flussi migratori attraverso accordi con i Paesi d'origine.
Europa più forte e unita
Nel corso dell'incontro, moderato dalla consigliera comunale del Pd Alessandra Troncarelli, con l'introduzione del consigliere regionale Enrico Panunzi, Bonaccini ha ribadito la necessità di un'Europa "più forte e più unita" e ha criticato la lentezza decisionale dell'Unione Europea e il rischio di una crescente sfiducia nelle democrazie.