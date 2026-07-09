Futuro Nazionale di Vannacci sorpassa la Lega nei sondaggi

AGI - La Supermedia di oggi 'certifica' il sorpasso di Futuro Nazionale sulla Lega, già preannunciato da diversi sondaggi nelle scorse settimane. FN sale infatti sopra il 6%, crescendo di un ulteriore 0,9% nelle ultime due settimane, mentre il centrodestra nel complesso arretra esattamente della stessa misura, e la Lega scende al 5,8% (-0,4%). Stabili invece i partiti di opposizione: il vantaggio del Campo Largo sul centrodestra sale così a oltre 2 punti e mezzo.
La Supermedia liste
- FDI 27,7 (-0,1)
- PD 21,5 (+0,1)
- M5S 13,0 (+0,2)
- Forza Italia 7,8 (-0,2)
- Verdi/Sinistra 6,5 (-0,1)
- Futuro Nazionale 6,2 (+0,9)
- Lega 5,8 (-0,4)
- Azione 3,0 (-0,2)
- Italia Viva 2,3 (=)
- +Europa 1,3 (-0,1)
- Noi Moderati 1,0 (-0,1)
La Supermedia coalizioni 2022
- Centrodestra 42,3 (-0,9)
- Centrosinistra 29,4 (=)
- M5S 13,0 (+0,2)
- Terzo Polo 6,5 (-0,3)
- Altri 8,8 (+1,0)
La Supermedia Coalizioni 2026:
- Campo largo 44,7 (+0,2)
- Centrodestra 42,3 (-0,9)
- Futuro Nazionale 6,2 (+0,9)
- Centro 4,2 (-0,3) Altri 2,6 (+0,1)
- NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (25 giugno 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 25 giugno all'8 luglio, è stata effettuata il giorno 9 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 26 giugno e 1 luglio), Ipsos (27 giugno), Ixè (7 luglio), Piepoli (3 luglio), SWG (29 giugno e 6 luglio), Tecnè (27, 29 giugno, 4 luglio) e Youtrend (3 luglio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.