Antonio Decaro è primo tra i governatori 

AGI - La classifica dei governatori registra due ingressi: quello, in testa, di Antonio Decaro (alla guida della Puglia per il centro-sinistra) che con il suo 66% aggiunge due punti al risultato elettorale, e quello di Alberto Stefani che a capo della Regione Veneto per il centro destra tocca il 65% (+0,6% rispetto alle elezioni). Lo rileva la nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso dei sindaci e dei presidenti di Regione realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, oggi in edicola con il quotidiano.
Decaro precede Stefani e Fedriga
Chiude il podio Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia per il centro-destra) che con il suo 64% perde lo 0,2 percento.
Chiudono la classifica Roberti e Rocca
Negativi i due risultati di coda, non solo perché si tratta delle due ultime posizioni ma perché tanto per Francesco Roberti (Molise, centro-destra) che per Francesco Rocca (Lazio, centro-destra) le due percentuali di gradimento, il 42% per entrambi, segnano una flessione di due punti rispetto al governance poll precedente e un calo importante rispetto al dato elettorale, rispettivamente di 20,2 punti e di 11,9.