Roccella: 'Sono lacerata, vostro affetto mi aiuta andare avanti'
Roccella: "Sono lacerata, il vostro affetto mi aiuta ad andare avanti"
Home>Politica

Roccella: "Sono lacerata, il vostro affetto mi aiuta ad andare avanti"

A una settimana dall'incidente nel lago di Vico, dove ancora si cerca il corpo del marito, la ministra della Famiglia scrive sui social
Roccella
Francesco Fotia / AGF - La ministra Roccella
roccella lago di vico famiglia
di lettura

AGI - A una settimana dall'incidente nel lago di Vico, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella affida ai social un messaggio di ringraziamento per la vicinanza ricevuta in questi giorni di dolore. "Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno", scrive sulla sua pagina Facebook. "Un'ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie".

ADV

Il pensiero arriva mentre proseguono senza sosta le ricerche del marito Luigi Cavallari, 84 anni. L'uomo è scomparso nel pomeriggio del 27 giugno dopo essersi tuffato da una barca senza più riemergere.

ADV

Operazioni di ricerca nel lago

Da giorni nelle operazioni è impiegato anche un mezzo subacqueo sperimentale. Le attività restano particolarmente complesse a causa della scarsa visibilità dei fondali. In azione anche il sonar Didson, droni e sistemi avanzati di mappatura. I tecnici stanno analizzando i dati raccolti alla ricerca di possibili tracce.

Verifiche e forze in campo

Le verifiche interessano anche le prese d'acqua dei depuratori e un affluente del lago. Sul posto operano sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da diverse regioni italiane. Presenti anche i nuclei subacquei di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Nonostante il massiccio dispiegamento di uomini e tecnologie, le ricerche non hanno ancora dato alcun esito.

ADV