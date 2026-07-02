Crescono Futuro Nazionale e M5s, giù FdI e Pd
Futuro Nazionale continua la sua crescita e a risentirne è la coalizione di centrodestra, che oggi si trova due punti sotto il campo largo, dove il M5S torna a salire
AGI - Continua a crescere Futuro Nazionale, che stavolta guadagna un punto netto in due settimane. La novità è che a rimetterci maggiormente non è più la Lega, bensì FDI che perde oltre mezzo punto (e fa il record negativo dall'insediamento del Governo Meloni). Ne risente il centrodestra come coalizione, mai così in basso dal 2022, e che ad oggi accusa uno svantaggio di due punti dal campo largo (dove torna a crescere il M5S a scapito del PD).
Da prendere con le molle il dato del PLD di Marattin, rilevato solo da due istituti sui sei che compongono il "paniere" odierno, e dunque non particolarmente solido.