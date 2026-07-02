Crescono Futuro Nazionale e M5s, giù FdI e Pd
Crescono Futuro Nazionale  e M5s, giù FdI e Pd
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Crescono Futuro Nazionale e M5s, giù FdI e Pd

Futuro Nazionale continua la sua crescita e a risentirne è la coalizione di centrodestra, che oggi si trova due punti sotto il campo largo, dove il M5S torna a salire
Vannacci e Conte
Agf - Vannacci e Conte
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AGI - Continua a crescere Futuro Nazionale, che stavolta guadagna un punto netto in due settimane. La novità è che a rimetterci maggiormente non è più la Lega, bensì FDI che perde oltre mezzo punto (e fa il record negativo dall'insediamento del Governo Meloni). Ne risente il centrodestra come coalizione, mai così in basso dal 2022, e che ad oggi accusa uno svantaggio di due punti dal campo largo (dove torna a crescere il M5S a scapito del PD).

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Da prendere con le molle il dato del PLD di Marattin, rilevato solo da due istituti sui sei che compongono il "paniere" odierno, e dunque non particolarmente solido.

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SUPERMEDIA LISTE


FDI 27,6 (-0,6)
PD 21,3 (-0,4)
M5S 13,4 (+0,7)
Forza Italia 7,9 (=)
Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1)
Lega 6,2 (-0,3)
Futuro Nazionale 5,9 (+1,0)
Azione 3,0 (=)
Italia Viva 2,3 (=)
Partito Liberal Democratico 1,5 (nd)*
+Europa 1,5 (+0,1)
Noi Moderati 1,1 (-0,1)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022


Centrodestra 42,8 (-1,0)
Centrosinistra 29,1 (-0,5)
M5S 13,4 (+0,7)
Terzo Polo 6,7 (+1,4)
Altri 7,9 (-0,7)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2026


Campo largo 44,8 (+0,2)
Centrodestra 42,8 (-1,0)
Futuro Nazionale 5,9 (+1,0)
Azione 3,0 (=)
Altri 3,5 (-0,1)
* Non rilevato da Demopolis, Ipsos, SWG e Tecnè
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (18 giugno 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 18 giugno al 1° luglio, è stata effettuata il giorno 2 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 1° luglio), EMG (26 giugno), Ipsos (27 giugno), Piepoli (25 giugno), SWG (22 e 29 giugno) e Tecnè (20, 27 e 30 giugno). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.
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