I componenti della Vigilanza Rai delle opposizioni si dimettono

AGI - Dimissioni di massa alla Vigilanza Rai. La presidente Barbara Floridia lascia l'incarico. Con lei, tutti i componenti delle opposizioni nell'organismo bicamerale, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari delle forze di minoranza. "Come componenti delle forze di opposizione della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, abbiamo rassegnato tutti, con effetto immediato, le nostre dimissioni. È un atto politico necessario, conseguenza della paralisi che da mesi impedisce alla Commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia, a causa delle divisioni interne alla maggioranza e di una gestione che ne ha di fatto svuotato le funzioni. Una scelta maturata dopo i ripetuti appelli, rimasti inascoltati, ai Presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e nonostante il richiamo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al pieno funzionamento degli organi di garanzia del Parlamento". Lo si legge in una nota delle opposizioni.
Le motivazioni delle dimissioni
"Le anticipazioni dei nuovi palinsesti confermano il progressivo declino del servizio pubblico: calano ascolti e credibilità, si riducono il pluralismo e il merito, aumentano i costosi contratti esterni e viene disatteso il Media Freedom Act. Riteniamo che la Commissione non sia più nelle condizioni di esercitare la propria funzione istituzionale di vigilanza. Restare al suo interno significherebbe abdicare alla funzione di controllo democratico e avallare un uso sempre più partitico del servizio pubblico. Le nostre dimissioni chiedono di restituire ai cittadini una Rai libera, autonoma e realmente pluralista", aggiungono nella nota i capigruppo di opposizione nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Stefano Graziano, per il Partito Democratico, Dario Carotenuto, per il Movimento 5 Stelle, Angelo Bonelli e Giuseppe De Cristofaro, per Alleanza Verdi e Sinistra e Maria Elena Boschi, per Italia Viva.
Lasciare la Commissione è "una decisione molto sofferta"
Nella lettera di dimissioni dalla commissione di Vigilanza Rai, i capigruppo delle opposizioni dell'organismo bicamerale spiegano che "la decisione, molto sofferta in ragione del rispetto della cultura parlamentare che ci anima, è stata assunta come estrema ratio di fronte al punto di non ritorno in cui si trova oggi la Commissione parlamentare. La perdurante paralisi delle attività dovuta a ragioni tutte interne alle forze politico parlamentari della maggioranza, ha di fatto svilito il ruolo della Commissione e inferto un ulteriore durissimo colpo all'azienda Rai. Paralisi dovuta ad un atto di arroganza della stessa maggioranza con l'indicazione di un Presidente a dispetto del quadro normativo e di ogni forma di buonsenso. Una forzatura che ha innescato il 'sequestro politico' della Commissione impedendone il normale funzionamento. Le motivazioni che ci hanno spinto a questo atto di rottura sono gravi e strutturali. Registriamo da anni un costante calo degli ascolti e una oggettiva perdita di credibilità della Rai. In quattro anni l'azienda ha smarrito la sua centralità culturale e informativa nel paese, il pubblico si è allontanato da un'offerta appiattita e autoreferenziale, come appunto testimoniato dagli ascolti delle reti ammiraglie, a partire dai Tg. È questo il dato più evidente del fallimento di un progetto editoriale mai decollato", proseguono gli esponenti delle opposizioni. "Abbiamo assistito alla mortificazione del personale e del merito. Si è imposto un sistema fondato sulla fedeltà e sulla appartenenza ideologica, ostentata come motivo di orgoglio trasformandola in 'metodo' di governance aziendale".
Le accuse dei membri della Commissione Rai
"Le scelte professionali, editoriali e di palinsesto sono state compiute a discapito del merito, delle competenze e della storia professionale di uomini e donne della Rai", si legge ancora. "Si sono cancellati programmi di richiamo per il pubblico senza addurre spiegazioni e si è presa di mira una rete Rai esclusivamente per ragioni ideologiche. La Rai ha, purtroppo, progressivamente rinunciato al suo compito istituzionale di far crescere culturalmente il Paese, il giornalismo di inchiesta è stato marginalizzato, i programmi di approfondimento svuotati, gli spazi di confronto plurale ridotti. Dal punto di vista normativo il quadro si è ulteriormente aggravato con la precisa volontà del governo e delle forze di maggioranza di non adottare il Media Freedom Act a tutela dell'indipendenza e del pluralismo dell'informazione. Un vuoto normativo che ha consentito l'occupazione dell'azienda con una gestione politica e 'proprietaria'. Uno smantellamento sistematico della funzione pubblica della Rai accompagnata dalla volontà di cancellarne, anche simbolicamente, la storia come nella vicenda della vendita degli immobili. Tutti questi elementi sono tasselli di un unico, pericoloso puzzle. Hanno un solo filo conduttore: l'idea di una Rai 'pertinenza' di una maggioranza, e non come bene comune dei cittadini. In queste condizioni riteniamo non più possibile restare in Commissione in quanto è venuta meno proprio la parola 'vigilanza'. Un organismo svuotato, incapace di esercitare il proprio ruolo di garanzia, è di fatto diventato complice del declino della più grande azienda culturale del Paese. Per questo ci dimettiamo. Lo facciamo affinché possano emergere con forza le cause della crisi Rai e per far sì che questa azienda possa tornare al centro del dibattito pubblico per il suo valore e la sua funzione. Non c'è più spazio per una vigilanza che non è più messa nelle condizioni di poter vigilare a discapito dell'ordinario funzionamento di un organo parlamentare e della stessa qualità della democrazia", concludono.
Le parole di Barbara Floridia
"Perché oggi? Perché la misura è colma. Perché manca un anno alle elezioni e servirebbe una Commissione attiva e vigile sul servizio pubblico, perché manca persino il pudore di nascondere ciò che sta accadendo. Io non sono disposta a trascorrere l'ultimo anno di questa legislatura assistendo impotente alle richieste di audizioni da parte delle opposizioni sistematicamente bocciate dalla maggioranza per impedire di fare domande, di pretendere risposte, di chiedere conto a chi sta gestendo la Rai". Barbara Floridia spiega così, in un lungo post su Facebook, le sue dimissioni da presidente della Commissione di Vigilanza Rai, "consegnate oggi ai presidenti del Senato e della Camera".
"Non considerate queste dimissioni una resa. Non lo sono. Io le considero un atto di libertà e di denuncia. Di libertà, perché le considero il monito per difendere un diritto importante: quello dei cittadini di essere liberamente informati e non manipolati. Di denuncia - riprende la senatrice M5s - perché considero ciò che è accaduto alla Commissione di Vigilanza un pericoloso precedente che non possiamo sottovalutare. Una ferita istituzionale che colpisce la democrazia e le istituzioni, ma che avremo il dovere e la responsabilità di rimarginare".