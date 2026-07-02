Mastella rivela: 'Sono malato, pregate per me'
Mastella rivela: "Sono malato, pregate per me"
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Mastella rivela: "Sono malato, pregate per me"

Parole rotte dall'emozione che hanno lasciato sgomenti i fedeli durante le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie
Clemente Mastella
Maria Laura Antonelli / AGF - Clemente Mastella
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AGI - Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante il suo intervento alle celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie, ha rivelato pubblicamente di essere malato.

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Le parole di Mastella lasciano sgomenti i fedeli

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"Pregate anche per me, anche io sono malato", ha detto con la voce rotta dall'emozione secondo quanto riporta la testata Benevento News24. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della Basilica. "Spero di farcela", ha aggiunto il primo cittadino di Benevento, prima di essere accompagnato da un lungo e caloroso applauso mentre tornava al suo posto.

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