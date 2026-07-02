Crosetto: 'In Libano una missione internazionale diversa da Unifil'

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AGI - In Libano "se gli Stati Uniti sceglieranno di mantenere un ruolo attivo, potrebbe aprirsi la strada a una missione internazionale diversa da Unifil, con capacità operative e regole d'ingaggio più efficaci, pur restando nel quadro del diritto internazionale. Più simile all'Afghanistan". A dirlo a 'La Stampa' è il ministro della Difesa, Guido Crosetto.
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"Nessuno vuole andare in guerra con Hezbollah - spiega -. Una forza internazionale serve esattamente a evitare una guerra, non a provocarla. Ma quando una forza internazionale viene percepita come incapace di reagire alle violazioni, perde la propria funzione di deterrenza. E quando viene meno la deterrenza, aumenta il rischio del conflitto, non diminuisce".
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