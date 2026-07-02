Italia - Usa, l'ambasciatore Fertitta: 'Rapporti mai così buoni'

AGI - L’ambasciatore americano Tilman Fertitta ha ribadito la solidità delle relazioni tra Italia e Usa, in occasione delle celebrazioni a Roma del 250esimo anniversario dell’indipendenza. “L’Italia è un partner e un amico fidato, e i nostri legami si rafforzano ogni giorno di più”, ha detto nel suo intervento davanti a duemila ospiti a Villa Taverna.
“Crediamo che i nostri legami con gli Alleati, come l’Italia, siano la pietra angolare della forza e della leadership americana. Non ce la faremmo mai da soli”, ha aggiunto. “Stasera celebriamo la nostra partnership. Ecco perché sono così onorato di avere con noi stasera grandi amici del governo italiano”, ha sottolineato.
Tajani: "Nessuna polemica può rovinare l'amicizia tra Italia e Stati Uniti"
Non c’è polemica che possa rovinare l’amicizia tra Italia e Stati Uniti. Ad assicurarlo è stato il ministro Antonio Tajani nel suo discorso a Villa Taverna per il 250esimo dell’indipendenza americana. "L’amicizia è più forte di ogni polemica”, ha detto, “una vicinanza a un’amicizia che si sono rilavate intangibili. Anche quando “emergono sensibilità diverse”, ha spiegato, “l’importante è parlarsi”. Gli Stati Uniti, ha insistito, “sono per l’Italia un partner e un alleato strategico “.
Fertitta: "tra Usa e Italia relazioni ottime"
Le relazioni tra Italia e Usa? “Le considererei ottime. Ho a che fare con tutti ogni giorno, dal Primo Ministro in giù, e collaboriamo su questioni militari, politiche e commerciali tra i due Paesi”, le parole dell’ambasciatore americano a Roma, Tilman J Fertitta, durante un punto stampa a margine delle celebrazioni della festa dell’indipendenza americana a Villa Taverna a Roma.
“Direi che sono le migliori che abbia mai visto da quando sono qui. Il fatto che due leader si scambino qualche parola non ha nulla a che vedere con l’ottima cooperazione che esiste tra i nostri due Paesi”, aggiunge l’ambasciatore.
La chiave delle relazioni fra Italia e Usa? “Mi alzo ogni singolo giorno e ho a che fare con il governo italiano, e il governo italiano è amichevole nei confronti degli Stati Uniti proprio come lo era prima che ci fossero quelle poche parole”, ha risposto l’ambasciatore americano.
“E come ho detto, collaboriamo ogni singolo giorno in materia di applicazione della legge, questioni militari, affari, questioni politiche, risorse minerarie, questioni culturali e questioni scientifiche, e non ho ancora riscontrato alcun intoppo".
“Sono entusiasta di essere qui come italo-americano, uno dei 17 milioni di americani che hanno origini italiane. E poter tornare in questo Paese e festeggiare il 250° anniversario è per me la gioia più grande del mondo. Adoro il mio tour di diplomazia costiera. Visito villaggi e cittadine in cui nessun ambasciatore è mai stato prima”, ha sottolineato Fertitta.
L’assenza di Giorgia Meloni? “Sua sorella sarà qui. E ci saranno anche il presidente La Russa, il ministro Tajani e il ministro Crosetto, e così via. Chi ho dimenticato? Salvini. Avremo la stessa leadership di sempre grazie al grande rapporto che lega l’America e l’Italia”. ha spiegato ancora Fertitta. “Come ho detto, abbiamo a che fare con queste persone ogni singolo giorno. Sono miei amici, e siamo qui per rendere l’Italia e gli Stati Uniti partner sempre più solidi, giorno dopo giorno”, aggiunge l’ambasciatore.
La Russa: "Il ponte tra Italia e Stati Uniti non è mai stato abbattuto"
Ricostruire il ‘Ponte’ con gli Stati Uniti? “Non è mai stato abbattuto nessun ponte: quello della Sicilia lo dobbiamo ancora costruire, quello politico con gli Stati Uniti, l'Italia lo terrà sempre vivo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arrivando a Villa Taverna per le celebrazioni della festa dell’Indipendenza americana.
“Non possono esserci motivi che impediscano che l'Occidente, quindi l'Italia o gli Stati Uniti, non abbiano relazioni amichevoli, ci possono essere momenti in cui, come è avvenuto, che ci siano dei problemi ma il fatto che anche oggi siamo qui tutti e nessuno escluso del centrodestra lo dimostra”.