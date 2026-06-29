Pozzolo fuori strada, sospesa la patente per un anno

AGI - Sospensione della patente per il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo. Lo ha deciso la prefettura di Biella che ha emesso un'ordinanza che prevede uno stop della durata di un anno.
Il provvedimento scaturisce da un incidente avvenuto a inizio mese sulla superstrada tra Biella e Cossato, in cui il parlamentare vercellese - residente in Valle Cervo - era uscito di strada senza coinvolgere altre vetture e rimanendo illeso insieme al proprio cane.
Controlli e tasso alcolemico
I controlli effettuati subito dopo il sinistro avevano evidenziato un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro, ben oltre il limite consentito di 0,8 g/l che fa scattare la rilevanza penale del reato. L'ordinanza prefettizia ha quindi fissato la sospensione di 12 mesi, raddoppiando la base minima di sei mesi. Il parlamentare dovrà sottoporsi agli accertamenti della commissione medica locale per verificare l'idoneità psicofisica alla guida.
Iter dopo la sospensione
Al termine dell'anno di sospensione, qualora venisse accertata la responsabilità del sinistro, Pozzolo dovrà affrontare la revisione della patente mediante nuovi controlli sanitari.
Possibili alternative
Resta salva la facoltà per Pozzolo di accedere a istituti alternativi, come la messa alla prova, che estingue il reato e dimezza i tempi di sospensione del titolo di guida.