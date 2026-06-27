Conte: 'Fragili al centro del programma progressista'

AGI - "Sicuramente l'attenzione per le persone più fragili, con disabilità e vulnerabili sono al centro del nostro progetto di governo, che altrimenti non potrebbe qualificarsi come progressista". Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, incontrando i giornalisti durante il suo tour nel Salento che prevedeva tre tappe a Matino, Lecce e Cavallino. L'ex premier ha visitato il centro per l'autismo di Matino "Amici di Nico" e l'Emporio della solidarietà di Lecce, sottolineando l'importanza della loro opera.
Conte visita le strutture sociali
"Sono realtà in cui si cerca di venire incontro alle fragilità e alle vulnerabilità, alle persone che sono in difficoltà - ha commentato l'ex presidente del Consiglio - e che cercano di dare un sostegno concreto alle famiglie. Da questo punto di vista sono dei modelli che cercano di rafforzare il tessuto sociale nel segno dell'inclusione. Sono esempi che dobbiamo cercare di sviluppare su tutto il territorio nazionale, esempi che dobbiamo moltiplicare".
Critiche alla crescita economica
"In queste ore Fratelli d'Italia - ha rilevato - si sta esaltando per una crescita del nostro paese prossima allo zero, mentre peraltro, l'Unione europea certifica che nel 2027 la nostra crescita sarà all'ultimo posto in Europa".
Situazione delle famiglie italiane
"Il paese, però, non rispecchia tutto questo entusiasmo - ha osservato l'ex premier - perché le famiglie sono schiacciate dal caro bollette, dal caro carburante, da salari che crollano e da una pressione fiscale record. Tocca a noi cambiare le cose c'è nulla di cui glorificarsi".