Calenda a Vannacci: 'Meglio pariolino che traditore'

AGI - "Vannacci, mi verrebbe da risponderti 'meglio pariolino che traditore della Patria', baciapiedi dei russi, tu e i tuoi che vanno da Putin a prendere i premi per aver diffuso la propaganda russa". Carlo Calenda risponde con un video sui social alle stoccate arrivate sul fronte della riforma della legge elettorale dal leader di Fn e ribadisce "meglio pariolino che lavora da quando è diciottenne di uno che è andato in pensione a 56 anni con 5.000 euro netti al mese, su cui cumula l'indennità da europarlamentare, ma vorrebbe distruggere l'Europa".
Calenda a Vannacci: "Sei proprio un bluff"
"Mi verrebbe da dirti tutto questo invece - incalza il leader di Azione - ti segnalo un fatto: l'esonero dalla raccolta delle firme l'ho avuto non soltanto io, ma anche il tuo amico Renzi, quello con cui ti vedi di nascosto, che ti dice cosa fare, quello che ti racconta come andare avanti. Vannacci tu sei proprio un bluff tristissimo. Come dicevi? 'Non potrei mai andare via dalla Lega, sarei un traditore!'. Sì, sei un traditore e pure un po' cazzaro".