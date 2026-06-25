Antibes, Meloni: Senza Italia e Francia Europa non sarebbe com'è

AGI - "L'Europa senza l'Italia e la Francia non sarebbe com'è'". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron al vertice intergovernativo Francia-Italia in corso a Antibes, in Costa Azzurra. Io e il presidente Macron "siamo due persone che difendono il loro interesse nazionale ma che sanno lavorare insieme", ha aggiunto la premier spiegando che "questo richiede chiaramente franchezza anche quando non si è d'accordo, ci sono state delle volte nelle quali non siamo stati d'accordo ma si richiede in ogni caso la possibilità e la capacità di parlarsi per capire ciascuno le ragioni dell'altro. È quello che abbiamo sempre fatto e credo che la cooperazione tra Italia e Francia dimostri che le nostre relazioni non sono state diciamo glaciali, sono state relazioni tra persone serie che parlano di politica".
"Non abbiamo partecipato al conflitto in Iran"
Per quanto riguarda l'uso delle basi Usa in Italia - ha aggiunto Meloni - "vale quel che ha detto Crosetto. Non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, altrimenti non si spiegherebbe la delusione reiterata dal presidente americano. Abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività non cinetiche ma di logistica e tecnica e quando si sono prospettate richieste che esulavano da quel perimetro non abbiamo concesso l'autorizzazione. Il governo ha fatto quel che ha dichiarato in Parlamento. Come lo stesso Rutte ha confermato dallo Studio Ovale".
Macron, più nulla di glaciale tra di noi
"Tutti viviamo nello stesso clima, fa caldo, non c'è più nulla di glaciale, difendiamo gli interessi dei nostri Paesi ma in modo rispettoso". Cosi' il presidente francese Emmanuel Macron, rispondendo a una domanda sui rapporti con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa in occasione del 36esimo vertice italo-francese ad Antibes.
"Crediamo nella forza della collaborazione bilaterale, in particolare transfrontaliera. Abbiamo un approccio comune, in Ucraina, Libano, Stretto di Hormuz, posizioni sul bilancio europeo, siamo riusciti a costruire convergenze. Sono lieto di quello che siamo riusciti a costruire insieme".