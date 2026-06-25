Supermedia AGI/Youtrend, centrodestra in calo. Sale ancora Fn

AGI - Questa settimana ben quattro partiti in contemporanea fanno segnare il loro peggior dato dalle Europee 2024: si tratta di FdI, Pd e FI, cui si aggiunge la Lega, e in questo caso si tratta del peggior dato della legislatura, che subisce un nuovo sorpasso da parte di Avs.
Così, mentre il centrodestra scende al 43,2% - anche qui, si tratta del peggior dato da inizio legislatura - Futuro Nazionale fa registrare un nuovo balzo, di quasi un punto in due settimane.
Debutto del Pld e aggiornamento delle liste
Altra novità è il debutto, nella Supermedia, del Partito Liberal Democratico (Pld) di Luigi Marattin, che pur non essendo rilevato da tutti gli istituti del 'paniere' fa registrare un dato superiore all'1% che lo pone a pari merito con Più Europa.
Dettaglio supermedia liste
Ne consegue un aggiornamento anche delle aggregazioni delle coalizioni, considerando il Pld ascrivibile tanto al Terzo Polo del 2022 quanto all'area centrista che, insieme ad Azione di Calenda, esclude alleanze con centrodestra e 'campo largo'. Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: FDI 27,8 (-0,5) PD 21,4 (=) M5S 12,8 (-0,1) Forza Italia 8,0 (=) Verdi/Sinistra 6,6 (+0,1) Lega 6,2 (-0,5) Futuro Nazionale 5,3 (+0,9) Azione 3,2 (+0,3) Italia Viva 2,3 (-0,1) +Europa 1,4 (=) Partito Liberal Democratico 1,4 (nd)* Noi Moderati 1,1 (-0,1)
Supermedia coalizioni 2022
Questa la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 43,2 (-1,0) Centrosinistra 29,4 (=) M5S 12,8 (-0,1) Terzo Polo 6,8 (+1,5) Altri 7,8 (-0,4)
Supermedia coalizioni 2026
Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2026: Campo largo 44,5 (-0,2) Centrodestra 43,2 (-1,0) Futuro Nazionale 5,3 (+0,9) Centro 4,5 (nd) Altri 2,5 (-1,3)
Nota metodologica
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (11 giugno 2026). NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dall'11 al 24 giugno, è stata effettuata il giorno 25 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 19 giugno), Eumetra (18 giugno), Piepoli (18 giugno), SWG (15 e 22 giugno), Tecnè (13 e 20 giugno) e Youtrend (18 giugno). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.
* non rilevato da Eumetra, SWG e Tecnè