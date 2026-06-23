Renzi: 'Casa riformista sarà sulla scheda elettorale'

AGI - Matteo Renzi lancia Casa riformista verso le elezioni Politiche. "Casa riformista sarà sulla scheda elettorale, e sarà nel campo di centrosinistra. Onorato? Io non ho problemi. Se vogliamo fare la gara a sinistra, Conte dica perché ha portato Salvini al Ministero dell'Interno. Io non devo portare i voti di quelli che votano Conte. La domanda a quelli di sinistra è: volete riconsegnare il Paese a Meloni? Fate pure, io non sarò complice". Lo ho detto l'ex premier a L'Aria che Tira su La7. La foto di Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. "Hanno riportato divisioni nel centrosinistra, per me è stato un errore. Se vogliono riconsegnare il Paese a Meloni, facciano pure"
Renzi e i due poli
"Io ho molta ammirazione per chi è riuscito, in un momento in cui nel centrosinistra si dialogava e il centrodestra si spaccava, a riportare le divisioni nel centrosinistra. Per me è un errore", ha aggiunto Renzi che poi ha allargato il discorso al fronte internazionale. "La discussione tra Trump e Meloni è da asilo nido. Se c'è una cosa che non devi fare con Trump è metterti a twittare. Cancellare il Business Forum a Miami è un errore di Antonio Tajani, l'ennesimo errore. Perché se ci sono aziende italiane a Miami non puoi dire 'no, io non vado'". E ancora: "Vertice Nato ad Ankara: io non mi sarei mai messo in una situazione del genere, nessun presidente del Consiglio si sarebbe messo in una situazione del genere. Meloni ha fatto la fan di Trump fino a ieri, negli ultimi tre anni quando Trump insultava Macron, Starmer, Merz, ha bullizzato tre o quattro leader alla casa Bianca, Meloni stava zitta. Il sovranismo nuoce gravemente alla salute, bisognerebbe mettere gli avvisi come sulle sigarette". "Io non accetto che si possa mettere in discussione il sogno americano perché - ha spiegato - abbiamo un incubo alla Casa Bianca. A Villa Taverna si deve andare per rispetto di quella bandiera". "Meloni ha gestito con i piedi il suo rapporto con l'America: contrordine camerati - ha concluso - Trump non è più un amico".