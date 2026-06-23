Meloni: nessun rischio contraccolpi rapporti tra Usa e Italia
Meloni: "Colpita dagli attacchi di Trump, ma nessun rischio di contraccolpi nei rapporti tra Usa e Italia"  
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Meloni: "Colpita dagli attacchi di Trump, ma nessun rischio di contraccolpi nei rapporti tra Usa e Italia"

La premier al 'giorno della Verità': "La politica estera sarà quella di 80 anni fa"
Trump attacca di nuovo Meloni: "Al G7 le ho parlato perchè mi ha fatto pena". Poi critica l'Ue: "Ha sbagliato tutto sull'energia"
Da sinistra, la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente Usa Donald Trump
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AGI - Non intendo continuare ad alimentare questo confronto" con il presidente americano Donald Trump, "il nostro lavoro bilaterale con gli Usa deve tornare alla normalita'". Cosi' la premier Giorgia Meloni intervistata al 'Giorno della Verità'. "Il ministro Tajani ha fatto bene ad annullare la sua missione a Miami, ha dato un segnale ma non è necessario andare oltre", ha affermato. "Sulla politica estera non cambio idea", i rapporti "tra Usa e Italia sono solidi", "non vedo rischi di contraccolpi. I nostri rapporti vanno bene" sia a livello istituzionale che economico, osserva la presidente del Consiglio ribadendo che i ministri saranno il 2 luglio a villa Taverna per la festa dell'indipendenza.

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Meloni, politica estera sarà quella degli ultimi 80 anni

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La premier Giorgia Meloni ha ribadito di essere rimasta "sinceramente colpita" dagli attacchi del presidente americano Donald Trump: "Ho letto le varie ricostruzioni fatte con presunti video virali o su ricostruzioni" che hanno interpretato questo attacco "come un tentativo di Trump di distogliere l'attenzione dall'andamento dei negoziati con l'Iran. Certo il fronte si è allargato, non è solo italiano, coinvolge altri paesi". Cosi' la premier Giorgia Meloni al 'giorno della Verità'' intervistata dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro. "Non cambio idea, la politica estera sarà quella degli ultimi ottanta anni. Non cambio idea su quanto sia importante mantenere il rapporto tra Usa e Ue", ha aggiunto. "Noi dobbiamo riportare i termini della politica estera alla profondita' in cui devono stare i termini della politica estera, perche' delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare, ma insomma la politica estera e' una cosa piu' complessa di questo"

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