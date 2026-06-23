Gentiloni: 'La coalizione non può essere troppo a sinistra'

AGI - "Il programma della coalizione di centro-sinistra si potrebbe fare con l'intelligenza artificiale, ma il problema è il profilo della coalizione che non può essere troppo radicale, troppo spostato a sinistra". Lo ha detto Paolo Gentiloni in un passaggio della sua intervista a SkyTg24. Serve, ha insistito, "un profilo rassicurante e riformatore e spetta innanzitutto al Pd, che non è un partito radicale di sinistra ma un partito riformatore". Elly Schlein, ha concluso rispondendo a una domanda, "può dare certamente il suo contributo, non c'è dubbio", in questa direzione.
Coalizione e le prossime elezioni politiche
"Le attuali opposizioni non possono perdere le prossime elezioni politiche, sarebbe un caso quasi unico", ha rilevato ancora. "Chi è oggi all'opposizione dovrebbe dare certezze agli elettori. Certezze sull'ancoraggio europeo, innanzitutto, sulle sfide come la questione ucraina, certezze sul fatto che abbiamo alcune idee fondamentali per l'economia e per il futuro di questo Paese. Per l'ex presidente del Consiglio queste certezze, rispetto "alla fotografia in trattoria" tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, "non ci sono, e d'altra parte quella fotografia rinviava a un futuro incontro sul programma. Speriamo che questi incontri - ha proseguito - diano un'idea della coalizione di centro-sinistra rassicurante per il Paese". Poi gli è stato chiesto se gli piacerebbe tornare alla Farnesina in un eventuale governo di centrosinistra? "A me piacerebbe tornare anche a fare l'assessore Comune di Roma, ho fatto tante cose, ma rifuggo da tutti questi scenari, ipotesi e totonomi. Lasciamo lavorare chi è impegnato direttamente oggi in politica".
Capitolo Trump
"L'onda della destra europea a sostegno del presidente Trump è stata molto breve e non c'è più. Ho visto un'intervista a Bardella. È stato durissimo contro Trump che ha definito 'erratico'. La destra europea - ha concluso - sta prendendo le distanze da Trump".