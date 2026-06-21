Meloni a sorpresa a Gemona per il raduno degli alpini

AGI - Giorgia Meloni è giunta a Gemona del Friuli (Udine) per il raduno nazionale delle Penne Nere. La presidente del Consiglio, arrivata a sorpresa, ha percorso a piedi un lungo tratto di strada, salutata con applausi e strette di mano dalla folla dietro le transenne del percorso. Accanto a lei, era presente il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.
Alla partenza dell'Adunata degli Alpini del Triveneto hanno preso parte anche l'assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, e il sindaco di Gemona, Roberto Revelant.
Il legame storico con il Friuli a cinquant'anni dal sisma
"Questo è un momento di profondo significato per Gemona, per il Friuli e per l'intera comunità regionale. La partecipazione di migliaia di Alpini, giunti non solo dal Triveneto ma anche da altre parti d'Italia, ci riempie di orgoglio", ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, in rappresentanza del governatore Fedriga.
Zilli ha sottolineato che il ritorno delle Penne Nere, in occasione del cinquantenario del sisma del 1976, "rinsalda lo storico e indissolubile legame con il Friuli Venezia Giulia".
Il ruolo delle Penne Nere nella ricostruzione
"Furono proprio loro - ha aggiunto l'assessore - a fornire un supporto fondamentale nelle drammatiche fasi dell'emergenza e in quelle della ricostruzione. Oggi, a distanza di mezzo secolo, possono constatare con fierezza i risultati della rinascita di questo territorio".
Zilli ha quindi ribadito che "la Regione accoglie questo evento con grande entusiasmo e partecipazione. A tutti i presenti va il mio più caloroso augurio per una buona Adunata".