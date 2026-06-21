Meloni: 'Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale'

AGI – “Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e, se non si trova qui, non so dove altro si potrebbe trovare". Giorgia Meloni sceglie il raduno del Triveneto degli Alpini dedicato al ricordo della tragedia del terremoto del Friuli, avvenuta 50 anni fa, per restituire un’immagine fortemente identitaria dopo la querelle che l’ha opposta al presidente Usa Donald Trump.
"Non sono riuscita ad andare a Genova quindi penso che valesse la pena venire qui per dire grazie. Grazie per i valori e grazie per un lavoro preziosissimo anche durante le nostre Olimpiadi e per il lavoro che fanno da volontari costantemente. Sono una certezza e per le istituzioni avere questo genere di certezze fa assolutamente la differenza. Quindi sono qui soprattutto per dire loro grazie". Giorgia Meloni, intervistata da L'Alpino Tv, ha spiegato così il senso della sua visita lampo, non prevista in programma, al raduno degli Alpini a Gemona. "Sono venuta anche per consegnare questo straordinario e meritatissimo riconoscimento al presidente dell'Ana per il lavoro che fa ogni giorno, ma chiaramente è un riconoscimento a tutte le nostre Penne Nere", ha aggiunto la presidente del Consiglio consegnandolo appunto a Sebastiano Favero l'onorificenza di Cavaliere di Gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica. "C'era bisogno di questi applausi e di questo bagno di patriottismo", ha poi detto ancora Meloni ai microfoni di Tele Friuli.
Il richiamo all'orgoglio nazionale
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando sempre a Tele Friuli, ha poi rimarcato: "Non era tanto che ero passata da queste parti, ma ero passata per un'altra ragione. Ho pensato che fosse doveroso. Diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e, se non si trova qui, non so dove altro si potrebbe trovare".
Il ringraziamento agli Alpini
"E poi era anche un'occasione per ringraziare gli Alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi. Quindi sono venuta a dire grazie a queste persone", ha aggiunto Meloni.
La visita a Gemona del Friuli
La presidente del Consiglio è ripartita poco prima dell'ora di pranzo da Gemona del Friuli dopo avere partecipato, a sorpresa, al raduno del Triveneto degli Alpini. Una visita lampo, su invito del ministro Luca Ciriani, che ha rappresentato anche l'occasione per un breve 'bagno di folla', con la presidente del Consiglio che si è soffermata con la gente assiepata dietro le transenne del percorso, che l'ha accolta con applausi e parole di sostegno.