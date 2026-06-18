Supermedia: nuovo record per FnV, Vannacci sale al 4,9%

AGI - Quella di oggi sembra una Supermedia 'a senso unico', con solo Futuro Nazionale a segnare una crescita significativa (+0,6%) oltre a un 4,9% che per il partito di Vannacci costituisce un nuovo record.
La Supermedia liste
FDI 28,2 (=)
PD 21,7 (-0,1)
M5S 12,7 (-0,3)
Forza Italia 7,9 (-0,3)
Lega 6,5 (-0,2)
Verdi/Sinistra 6,4 (-0,2)
Futuro Nazionale 4,9 (+0,6)
Azione 3,0 (=)
Italia Viva 2,3 (-0,1)
+Europa 1,4 (=)
Noi Moderati 1,2 (+0,1)
La Supermedia Coalizioni 2022
Centrodestra 43,8 (-0,3)
Centrosinistra 29,6 (-0,1)
M5S 12,7 (-0,3)
Terzo Polo 5,3 (-0,1)
Altri 8,6 (+0,8)
La Supermedia Coalizioni 2026
Campo largo 44,6 (-0,5)
Centrodestra 43,8 (-0,3)
Futuro Nazionale 4,9 (+0,6)
Azione 3,0 (=)
Altri 3,6 (+0,2)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (4 giugno 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 4 al 17 giugno, è stata effettuata il giorno 18 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 10 giugno), EMG (11 giugno), Noto (10 giugno), Only Numbers (10 giugno), Piepoli (5 e 11 giugno), SWG (8 e 15 giugno), Tecnè (6 e 13 giugno) e Youtrend (18 giugno). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.