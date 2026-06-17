Migranti, Meloni sul nuovo testo rimpatri: Provvedimento storico

AGI - "Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa: il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri. Un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano, che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Ue". Così la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social e registrato a margine dei lavori del G7 a Evian.
Meloni: "Avanti così"
Il regolamento Ue sui rimpatri approvato oggi dal Parlamento europeo, "prevede, tra l'altro, anche la possibilità di aprire centri di rimpatri nei Paesi terzi, quindi, di fatto, seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania. Una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera", ha aggiunto la Meloni in un video pubblicato sui social e registrato a margine dei lavori del G7 a Evian.
"Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di essere umani, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare da noi: avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto con coraggio, pazienza, determinazione, perché la nostra bussola è rispettare il programma votato dai cittadini. Non ci fermeremo, andiamo avanti cosi'", ha sottolineato la premier.