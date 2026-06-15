Meloni vede la premier del Giappone oggi in visita a Roma

AGI - La premier Giorgia Meloni incontrerà oggi il primo ministro del Giappone, Sanae Takaichi, in visita a Roma nell’ambito di una missione europea connessa alla partecipazione al G7 di Evian. L’incontro, sottolineano fonti italiane, consentirà di verificare lo stato di avanzamento delle intese concordate dai due capi di governo nel corso della missione di Meloni a Tokyo del 16 gennaio scorso e di individuare ulteriori iniziative di collaborazione da promuovere in vista del G20 di dicembre. Iniziative che - viene rimarcato - contribuiranno a consolidare il partenariato strategico bilaterale e a conseguire risultati tangibili nel 2026, anno che segnerà il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone.
A seguito dell’elevazione delle relazioni bilaterali al rango di Partenariato Strategico Speciale, sancita nel gennaio scorso, la cooperazione tra Italia e Giappone ha registrato una significativa intensificazione in numerosi ambiti di interesse comune, si sottolinea. In tale contesto, il 25 e 26 maggio si è svolta a Nagoya una nuova riunione dell’Italy-Japan Business Group. Il 27 maggio si è tenuta a Tokyo la prima riunione del neoistituito Tavolo bilaterale sulla sicurezza economica, mentre il 28 e 29 maggio la capitale giapponese ha ospitato la sessione inaugurale del nuovo Dialogo intergovernativo sullo spazio.
Cooperazione nel settore spaziale
Proprio nel settore spaziale, i due Capi di Governo adotteranno una dichiarazione congiunta volta a rafforzare la cooperazione tra le rispettive Agenzie spaziali, promuovere nuove sinergie tecnologiche e scientifiche e favorire lo sviluppo di partenariati industriali strategici.
Collaborazione nella difesa
Prosegue, inoltre, la collaborazione nel campo della difesa, nel quadro del Global Combat Air Programme (Gcap), progetto che vede Italia e Giappone impegnati insieme al Regno Unito per sviluppare un caccia di sesta generazione per rafforzare la sicurezza euro-atlantica e nell’Indopacifico.
Nuove iniziative e relazioni
L’incontro tra Meloni e il primo ministro Takaichi rappresenterà anche l’occasione per imprimere un nuovo impulso al partenariato attraverso il lancio di nuove iniziative e il rafforzamento della cooperazione in ambiti di comune interesse strategico. I due leader delineeranno inoltre nuove iniziative da promuovere conferendo maggiore concretezza e profondità alle relazioni fra le due Nazioni, si aggiunge.
Rapporti economici e commerciali
Resta, infatti, un forte interesse reciproco a consolidare ulteriormente la cooperazione economica e commerciale. Il Giappone si conferma il terzo partner commerciale dell’Italia in Asia, nonché la seconda destinazione delle esportazioni italiane nel continente asiatico. Nel 2025 l’interscambio commerciale ha raggiunto i 12,3 miliardi di euro, con un saldo positivo per l’Italia pari a 4,4 miliardi di euro.
Nel primo trimestre del 2026 gli scambi bilaterali si sono attestati a circa 3 miliardi di euro, facendo registrare un avanzo commerciale per l’Italia di circa 1 miliardo di euro. Significativa è inoltre la presenza del sistema imprenditoriale italiano in Giappone, dove operano 166 imprese italiane con un fatturato complessivo pari a circa 3 miliardi di euro.
Temi internazionali e sicurezza
Il colloquio fra la premier Meloni e il primo ministro Takaichi offrirà, infine - rimarcano fonti italiane - l’opportunità di un approfondito scambio di vedute sui principali dossier dell’agenda internazionale, anche in vista del G7 di Evian. Italia e Giappone confermeranno l’impegno comune per favorire una pace giusta e duratura in Ucraina e in Medio Oriente, per garantire la sicurezza e la stabilità dell’Indo-Pacifico, per aumentare la resilienza economica e ridurre le vulnerabilità negli approvvigionamenti di materie prime critiche.