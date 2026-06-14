Gabrielli: 'Salvini al Viminale?Non rispettoso delle istituzioni'

AGI - Un ritorno di Matteo Salvini al Viminale? Il prefetto Franco Gabrielli, che vanta una lunghissima esperienza prima come direttore di Sisde e Aisi, poi come capo della Protezione civile e della polizia, dice la sua a "La Repubblica delle Idee", il festival del quotidiano in corso a Bologna: "A me non è mai capitato in 40 anni che si mettesse in discussione un ministro importante come quello dell'Interno da parte della stessa maggioranza e dalla stessa formazione politica che l'ha proposta".
"Credo sia una forma di degrado del rispetto verso le istituzioni - ha insistito Gabrielli - Ma poi c'è anche una questione di sostanza, perché è la certificazione che in questi quattro anni sono stati infruttuosi sulla sicurezza".
Gabrielli, che per un anno e mezzo (tra il 2021 e il 2022) è stato anche sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica del governo Draghi, ha risposto con ironia su un suo possibile ruolo come federatore o ministro di una nuova compagine di governo: "Ho un grandissimo difetto, non sono governabile e quindi in questo senso non sarei un buon compagno di viaggio", ha rivelato. Per poi aggiungere: "Ho la sensazione di essere come la 'sora Camilla', che tutti la vogliono ma nessuno la piglia".
Perplessità sulla remigrazione
"Spesso non si capisce dove le proposte di remigrazione vogliano andare a parare - ha poi sottolineato Gabrielli rispondendo a una domanda -, serve una legalità che abiliti e non che ostacoli. Nel nostro Paese permane un retropensiero per cui gli stranieri ci servono, purché non creino problemi. Il sistema del click day favorisce il caporalato o comunque una gestione criminale dei flussi migratori. L'integrazione non deve essere considerata un atto di generosità, ma un investimento strategico. Bisogna investire nella scuola, nel lavoro e nell'insegnamento della lingua italiana".