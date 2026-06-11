Supermedia: M5s cresce, il Pd cala. Avanti il Campo largo

AGI - Siamo ormai in una fase più dinamica delle intenzioni di voto e i dati della Supermedia di oggi vedono infatti un significativo calo del Pd, che con il 21,4% fa segnare il suo peggior dato dalle Europee di due anni fa. Per contro, M5s sale a sfiorare il 13%, così che nel complesso il 'campo largo' pur arretrando leggermente si conferma, sulla carta, la prima coalizione.
Perde invece più di mezzo punto il centrodestra, dove continua la flessione della Lega (-0,3%) speculare alla crescita di Futuro Nazionale, che fa segnare il suo miglior dato dalla sua nascita (4,4%).
Supermedia Liste:
FDI 28,3 (-0,1) PD 21,4 (-0,8) M5S 12,9 (+0,6) Forza Italia 8,0 (-0,2) Lega 6,7 (-0,3) Verdi/Sinistra 6,5 (=) Futuro Nazionale 4,4 (+0,4) Azione 2,9 (-0,1) Italia Viva 2,4 (-0,1) +Europa 1,4 (=) Noi Moderati 1,2 (-0,1)
Supermedia Coalizioni 2022:
Centrodestra 44,2 (-0,6) Centrosinistra 29,4 (-0,7) M5S 12,9 (+0,6) Terzo Polo 5,3 (-0,3) Altri 8,2 (+1,0)
Supermedia Coalizioni 2026:
Campo largo 44,7 (-0,2) Centrodestra 44,2 (-0,6) Futuro Nazionale 4,4 (+0,4) Azione 2,9 (-0,1) Altri 3,8 (+0,5) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (28 maggio 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 28 maggio al 10 giugno, è stata effettuata il giorno 11 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 3 giugno), EMG (5 giugno), Eumetra (4 giugno), Ipsos (30 maggio), Noto (10 giugno), Only Numbers (3 e 10 giugno), SWG (1 e 8 giugno) e Tecnè (30 maggio e 6 giugno). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.