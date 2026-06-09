Emanuele Filiberto a Mattarella: 'Le spoglie reali in Italia'

AGI - "Dopo 80 anni da quell'esilio, rivolgo il mio appello molto sentito al Presidente della Repubblica Mattarella: che consenta che le spoglie di Umberto II e di Maria Josè possano tornare in Italia e riposare al Pantheon, dove ci sono già i primi due re d'Italia e la regina Margherita. Spero che il tempo della serenità sia arrivato". Queste le parole che Emanuele Filiberto di Savoia d'Italia rivolge al Capo dello Stato in un colloquio con 'Il Giornale' a ottant'anni dall'esilio del nonno, l'ultimo Re d'Italia, Umberto II e di Maria Josè. Luogotenente generale del Regno d'Italia dal 5 giugno 1944 al 9 maggio 1946 Umberto II fu sovrano dal 9 maggio al 13 giugno 1946.