Chi sarà il candidato sindaco di Milano per La Russa

AGI - "La diatriba" sul candidato sindaco di Milano "politico o 'civico' è sbagliata: dobbiamo scegliere la persona che ha più chance di vincere. Se è 'civico' deve annunciare almeno quattro politici che fanno parte della squadra, e se è politico quattro 'civici' che non fanno parte dei politici...". Lo ha detto Ignazio La Russa, intervenendo all'evento 'Presente e futuro di Milano: diritti, casa, sicurezza, periferie, giovani, ambiente, innovazione'.
Il presidente del Senato ha sottolineato che "Rozzano, Cinisello, Sesto, che erano 'capitali' della sinistra italiana, adesso sono governate da noi, anche perché i milanesi espulsi da Milano sono andati in queste città e hanno ribaltato la loro conformazione geopolitica. C'è un allontanamento continuo del ceto medio da Milano, voluto da signori della cerchia dei Navigli che non sono tutti da condannare ma sono indifferenti a come sta chi sta fuori".
Obiettivi del centrodestra
Per La Russa "il primo obiettivo" del centrodestra deve essere "un'alleanza tra tutte le categorie e periferie e con il ceto medio".
Ipotesi sul candidato
Insomma, "bisogna cercare di dare a Milano una svolta decisiva e non tocca a me dare indicazioni. Sono andato qualche tempo fa a un evento con Lupi e c'era lui e per atto di cortesia ho detto che poteva essere buon sindaco, se lo dico anche di La Lumia lo rovino", ha detto riferendosi al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Antonino La Lumia.
La difficoltà di battere la coalizione
"Quando si governa per dieci anni - ha concluso - è difficile battere una coalizione che mette insieme tutti, che dopo avere litigato per anni troveranno una intesa".