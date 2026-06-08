Mattarella: 'Essenziale difendere le regole della cooperazione'
Mattarella: "Essenziale difendere le regole della cooperazione"
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Mattarella: "Essenziale difendere le regole della cooperazione"

Per il Capo dello Stato, "viviamo una fase caratterizzata da stravolgimenti" e gli "assetti geopolitici, le tensioni e i conflitti stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, dell'Europa"
Paolo Molinari
Mattarella
Ammendola uff stampa / AGF - Sergio Mattarella
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AGI - "Viviamo una fase caratterizzata da stravolgimenti" e gli "assetti geopolitici, le tensioni e i conflitti stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica", dell'Europa "e la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale difendere le regole di cooperazione costruite nel secondo dopoguerra", per "impedire che le relazioni tra gli stati subiscano" una regressione "verso il contrasto permanente". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e una rappresentanza della Marina Militare in occasione della Giornata della Marina Militare.

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