Comunali, Agrigento Campo largo, Arezzo e Macerata al centrodestra

AGI - Seggi chiusi per il secondo turno delle elezioni comunali. Oggi si è votato fino alle 15 per i ballottaggi in quarantadue comuni sopra i 15mila abitanti. L'affluenza si ferma al 52,07%. Al primo turno l'affluenza negli stessi comuni fu del 60,48% (-8,41%). Il primo turno nelle elezioni comunali sarde 2026 registra un'affluenza in crescita al 61,64% (+2,04%). Nelle precedenti elezioni l'affluenza fu del 59,60%.
Ballottaggi, i 6 capoluoghi al voto
Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna dove sono chiamati al voto 400mila cittadini. Nella città siciliana crolla l'affluenza dove, a urne chiuse per il ballottaggio, si è recato a votare il 41,03% contro il 59,19% del primo turno (-18,16%).
Arezzo, Macerata e Lecco al centrodestra, Agrigento al centrosinistra
Secondo le prime proiezioni il centrodestra si impone ad Arezzo, Macerata e Lecco: nel comune toscano Marcello Comanducci ottiene una percentuale del 56,13%, nella realtà marchigiana Sandro Porcaroli fa registrare il 54,5%. A Lecco, Filippo Boscagli, tocca il 51,89%. Invece ad Agrigento è centrosinistra a cantare vittoria con i sostenitori di Michele Sodano già riuniti al comitato elettorale del candidato del campo largo. Centrosinistra in vantaggio anche a Trani con Marco Galiano al 51,3% e pure a Chieti con Giovanni Legnini (52,64%).