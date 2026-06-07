Senatore di Forza Italia accusato di violenza, La Russa apre un'indagine interna

AGI - Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro respinge con fermezza la ricostruzione giornalistica in merito a una presunta indagine a suo carico per l'ipotesi di reato di violenza sessuale, scaturita dalla denuncia di una donna. La smentita è giunta per il tramite del suo legale, l'avvocato Roberto Guida, a seguito di un articolo pubblicato dal quotidiano la Repubblica.
Attraverso una nota ufficiale del proprio difensore, il parlamentare ha espresso la propria posizione ufficiale:
La posizione del senatore
"In riferimento all'articolo uscito oggi a firma Conchita Sannino, il senatore rappresenta il proprio stupore e dichiara la propria totale estraneità ai fatti. Chiarisce di non avere alcuna notizia della pendenza di un procedimento a suo carico. In ogni caso, se necessario, è pronto a chiarire ogni aspetto nelle opportune sedi. E si riserva ogni azione a tutela della propria reputazione e immagine"
Attivazione delle procedure al senato
La vicenda ha immediatamente attivato i vertici delle istituzioni. Il Presidente del Senato, dopo aver appreso le circostanze dagli organi di stampa, ha avviato le procedure interne previste per la tutela e la condotta dei membri dell'Assemblea. Con una nota ufficiale, la presidenza ha comunicato l'attivazione degli organi ispettivi di Palazzo Madama:
Nota della presidenza
"Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 67 del Regolamento e degli articoli 2 e 8 del codice di condotta, ha chiesto ai Senatori Questori di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. A tal fine, il Presidente e i Questori si incontreranno martedì prossimo"
Reazioni politiche
Sul fronte politico, il caso ha sollevato le immediate reazioni da parte delle minoranze parlamentari. Il presidente del gruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, ha rilasciato una dichiarazione di forte preoccupazione, allineandosi alle posizioni già espresse dalle colleghe di partito:
Dichiarazione del pd
"Ho letto su Repubblica l'articolo a firma di Conchita Sannino. Se ciò che viene denunciato fosse vero saremmo di fronte a un fatto molto grave. Ovviamente restiamo in attesa che la magistratura svolga il suo lavoro e accerti la verità. Perciò condivido parola per parola le considerazioni e le valutazioni che tutte le senatrici del gruppo del Pd hanno espresso in una nota".